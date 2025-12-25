¿Qué equipo santiagueño se reforzó mejor para la Cuarta Ronda del Torneo Regional?

Comercio Central Unidos, Vélez y Central Argentino sumaron nombres importantes y de experiencia para el torneo.

Hoy 13:05

La Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 encuentra a los equipos santiagueños activos en el mercado y ajustando piezas para la recta decisiva del certamen. Comercio Central Unidos, Vélez de San Ramón y Central Argentino movieron fichas, sumaron refuerzos y llegan con expectativas altas.

El Tripero confirmó la llegada de tres refuerzos clave: el volante Jeremías Valoy y los delanteros Luis Leguizamón y Matías Díaz Cantoni, todos provenientes de Unión Santiago. Más allá de los nombres, el dato central es que llegan con rodaje reciente, conocen el torneo, el fútbol regional y se incorporan justo en una etapa donde el margen de error es mínimo. Comercio no solo sumó jerarquía, sino también ritmo competitivo, algo fundamental en cruces mano a mano.

En lo deportivo, además, el equipo se verá las caras con Central Argentino en una serie atractiva, primero en el Osvaldo Juárez y luego en el Raúl Adolfo Seijas, en una llave que promete ser pareja pese a que el Albo fue mejor en la fase de grupos. En ese contexto, las incorporaciones le dan a Comercio más variantes ofensivas y recambio en un momento donde los detalles definen.

Vélez de San Ramón, por su parte, apostó fuerte a la jerarquía. El Fortín sumó a Sergio Salto, Daniel Luna e Iván Garzón para enfrentar a Independiente de Catamarca. Son refuerzos de peso, con experiencia y recorrido, que apuntan a elevar el techo del equipo en una serie exigente. Vélez será local en la ida y definirá de visitante, por lo que la solidez mental y la experiencia de sus incorporaciones pueden ser determinantes.

Central Argentino también se movió con decisión y sumó a Luis Salto, Mauricio Ruiz e Ismael Chávez para afrontar el cruce ante Comercio. El Albo reforzó especialmente su estructura, pensando en sostener lo que ya venía funcionando bien, tras una fase de grupos sólida. Sus incorporaciones apuntan más al equilibrio y al recambio que a un golpe de efecto inmediato.