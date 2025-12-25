Dos bebés varones marcaron el inicio del 25 de diciembre en Santiago

El Servicio de Maternidad del Hospital Regional vivió una madrugada intensa con la llegada de dos nacimientos que marcaron el inicio de la Navidad en la capital santiagueña.

Hoy 15:32

La Navidad encontró en plena labor al Servicio de Maternidad del Hospital Regional, donde las guardias trabajaron sin pausa durante las primeras horas del 25 de diciembre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La jornada comenzó con la llegada de dos bebés varones, que se convirtieron en los primeros nacimientos registrados en la capital santiagueña durante la fecha festiva.

El primero de ellos nació a la 1.38 de la madrugada, luego de que el equipo médico decidiera adelantar el parto a través de una cesárea no programada. La intervención se realizó de manera inmediata y el recién nacido quedó bajo observación, recibiendo los cuidados correspondientes.

La llegada de estos nuevos santiagueños generó un clima de emoción entre familiares y profesionales de la salud, quienes destacaron el trabajo coordinado del personal de guardia en una noche especial, marcada por la celebración y la responsabilidad médica.