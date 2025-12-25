No fue un cuento: Papá Noel apareció en distintos barrios de Santiago del Estero y emocionó a todos

Vecinos se disfrazaron del ícono de la Navidad y repartieron regalos en distintos puntos de la capital. Los videos enviados por lectores reflejan sonrisas, emoción y espíritu navideño.

Hoy 16:47

En medio de la Navidad, el espíritu solidario volvió a decir presente en distintos barrios de la ciudad capital. A través del WhatsApp de Diario Panorama (+5493855795000), llegaron numerosos videos que muestran a vecinos disfrazados de Papá Noel, recorriendo las calles y repartiendo regalos a niños y niñas.

Las imágenes, registradas por los propios vecinos, reflejan gestos cargados de emoción, aplausos espontáneos y sonrisas que se multiplicaron al ver llegar al tradicional personaje navideño. Detrás de cada disfraz, aseguran quienes enviaron los videos, hay personas con un enorme corazón, dispuestas a regalar un momento de alegría.

Uno de los recorridos se dio en el barrio Salta Prolongación, donde Papá Noel sorprendió a los chicos del sector, generando una postal inolvidable. “Dando una sonrisa a cada niño, detrás de ese disfraz se esconde una gran persona”, destacaron los vecinos.

Otra de las apariciones tuvo lugar en el barrio Santa Lucía Ampliación 200 Viviendas, donde Papá Noel pasó casa por casa repartiendo obsequios y saludos, en medio de la emoción de las familias.

También se recibió material del barrio Juan Felipe Ibarra, donde Papá Noel recorrió las calles a bordo de una camioneta, entregando regalos durante la noche. Los niños, felices, acompañaron el recorrido entre aplausos y gestos de entusiasmo.

@diariopanorama ✨ LA MAGIA DE LA NAVIDAD LLEGÓ AL JUAN FELIPE IBARRA Papá Noel anduvo anoche por el barrio Juan Felipe Ibarra repartiendo regalos y sembrando sonrisas. Los más chicos lo recibieron con alegría, ilusión y mucha emoción, en una noche llena de magia navideña. ♬ All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey

Las imágenes compartidas muestran que, más allá de los regalos, lo que se llevó cada chico fue un momento de felicidad y cercanía, en una noche donde la solidaridad y el compromiso comunitario fueron los verdaderos protagonistas.

Como cada año, los mensajes y videos enviados por los lectores confirman que la Navidad se vive también en los barrios, con acciones simples pero profundas, capaces de iluminar la noche y reforzar los lazos entre vecinos.