Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 DIC 2025 | 25º
X
Somos Deporte

Messi pasó la Navidad en Rosario junto a Antonela Roccuzzo y su familia: todos los detalles

Tras un diciembre intenso que incluyó el título en la MLS y una gira viral por la India, el capitán argentino disfrutó de las fiestas en su ciudad natal rodeado de sus seres queridos.

Hoy 20:41

Después de un diciembre cargado de actividades y emociones, Lionel Messi cerró el año de la mejor manera posible: como campeón de la MLS con el Inter Miami. Luego de su gira viral por la India, el rosarino regresó al país y eligió pasar la Navidad en Rosario, junto a su esposa Antonela Roccuzzo y las familias de ambos.

La celebración fue íntima y familiar. Según compartió Antonela en sus redes sociales, hubo una gran cena con muchos seres queridos, organizada en una amplia mesa decorada con platos blancos con detalles dorados. La estética cuidada y el clima distendido marcaron la postal de una noche especial.

Tampoco faltó la clásica mesa dulce navideña, con chocolates, panes dulces y diferentes preparaciones típicas de las fiestas, que completaron el encuentro familiar lejos de los flashes y el ruido mediático.

En la imagen principal del posteo, Antonela apareció con un vestido amarillo y zapatos a tono, mientras que Messi lució una camisa marrón, bermuda beige y zapatillas blancas. “Feliz Navidad”, escribió ella en la descripción, acompañando una postal que rápidamente se llenó de reacciones y mensajes de cariño de los seguidores del capitán argentino.

TEMAS Lionel Messi

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Hombre se quitó la vida de un disparo tras la cena de Nochebuena
  2. 2. Motociclista murió tras chocar con un automóvil en La Banda: el conductor se dio a la fuga
  3. 3. Encuentran a una joven con un disparo en la cabeza dentro del cementerio de El Barrialito
  4. 4. Murió el niño de 8 años que se encontraba en grave estado tras un violento vuelco en Ruta 34
  5. 5. El tiempo para este jueves 25 de diciembre en Santiago del Estero: anticipan una jornada inestable y máxima de 31°
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT