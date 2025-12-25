Messi pasó la Navidad en Rosario junto a Antonela Roccuzzo y su familia: todos los detalles

Tras un diciembre intenso que incluyó el título en la MLS y una gira viral por la India, el capitán argentino disfrutó de las fiestas en su ciudad natal rodeado de sus seres queridos.

Después de un diciembre cargado de actividades y emociones, Lionel Messi cerró el año de la mejor manera posible: como campeón de la MLS con el Inter Miami. Luego de su gira viral por la India, el rosarino regresó al país y eligió pasar la Navidad en Rosario, junto a su esposa Antonela Roccuzzo y las familias de ambos.

La celebración fue íntima y familiar. Según compartió Antonela en sus redes sociales, hubo una gran cena con muchos seres queridos, organizada en una amplia mesa decorada con platos blancos con detalles dorados. La estética cuidada y el clima distendido marcaron la postal de una noche especial.

Tampoco faltó la clásica mesa dulce navideña, con chocolates, panes dulces y diferentes preparaciones típicas de las fiestas, que completaron el encuentro familiar lejos de los flashes y el ruido mediático.

En la imagen principal del posteo, Antonela apareció con un vestido amarillo y zapatos a tono, mientras que Messi lució una camisa marrón, bermuda beige y zapatillas blancas. “Feliz Navidad”, escribió ella en la descripción, acompañando una postal que rápidamente se llenó de reacciones y mensajes de cariño de los seguidores del capitán argentino.