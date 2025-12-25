Incendio en Río Negro durante Navidad: una cañita voladora destruyó una vivienda

El fuego se inició por pirotecnia. La casa quedó completamente dañada y la familia perdió todas sus pertenencias.

Hoy 21:41

Río Negro fue testigo de una tragedia en Navidad. Una cañita voladora cayó sobre el techo e incendió una casa en Villa Manzano. La familia perdió todo.

Según contaron los vecinos, el artefacto pirotécnico impactó de lleno en el techo de la casa y, en cuestión de segundos, las llamas comenzaron a avanzar sin control.

Ocurrió en el barrio Campo Grande, apenas pasadas las 0:10 del jueves, en la casa ubicada sobre la calle Luis Pasteur. La situación fue tan grave que los bomberos voluntarios de la localidad tuvieron que acudir de urgencia con dos dotaciones.

Mientras tanto, los vecinos se subieron a los techos y usaron mangueras para intentar frenar el avance del fuego y evitar que se extendiera a otras casas.

A pesar de la intensidad de las llamas y las ráfagas de viento que complicaron el trabajo, el incendio pudo ser controlado después de más de una hora. No hubo heridos ni víctimas fatales.

En las redes sociales, la bronca y el dolor no tardaron en aparecer. Vecinos y familiares de la familia afectada expresaron su enojo por el uso irresponsable de pirotecnia durante los festejos y pidieron que se cumplan las normas que prohíben la pirotecnia para evitar tragedias como esta.

En uno de los mensajes, allegados señalaron que la casa quedó destruida, aunque destacaron que no había personas en su interior al momento del incendio.