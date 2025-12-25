Budín con sorpresa: intentaron ingresar droga para un detenido

El hallazgo se produjo durante la requisa de alimentos en la Comisaría Comunitaria N° 6. Intervino personal de Drogas Peligrosas.

Hoy 22:16

Durante la noche del miércoles, personal policial frustró el ingreso de estupefacientes a una dependencia de la ciudad Capital, tras descubrir una sustancia prohibida oculta en un alimento destinado a un interno.

El procedimiento se concretó cerca de las 22, cuando efectivos que cumplían funciones de guardia en la Comisaría Comunitaria N° 6 realizaban los controles habituales sobre los elementos que ingresan a las celdas. En ese contexto, al revisar un budín, detectaron un pequeño envoltorio sospechoso escondido en su interior.

Ante la situación, se dio aviso inmediato a las autoridades de la dependencia y se activó el protocolo correspondiente. Especialistas de la Dirección General de Drogas Peligrosas se hicieron presentes en el lugar y efectuaron las pruebas de rigor sobre la sustancia hallada.

Los análisis de campo confirmaron que se trataba de marihuana, con un peso total de 2,39 gramos. La droga fue incautada y puesta bajo resguardo, quedando a disposición de la Justicia.

El detenido para quien iba destinado el alimento es un hombre de 29 años, alojado en la dependencia desde agosto del año pasado por una causa vinculada a un hecho de robo. La Fiscalía de Drogas, a cargo del Dr. Juan Allende, tomó intervención en el caso y ordenó las medidas legales correspondientes.