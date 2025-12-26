La fecha tradicional para desarmar el arbolito navideño

El calendario cristiano marca un día especial para despedirse de las decoraciones.

Hoy 08:41

El arbolito de Navidad es uno de los grandes protagonistas de las celebraciones de fin de año. En la mayoría de los hogares argentinos se arma cada 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, y permanece decorado durante varias semanas. Sin embargo, una vez que pasan Navidad y Año Nuevo, surge la misma pregunta todos los años: ¿cuándo se desarma el árbol?

La respuesta no es estricta ni obligatoria, pero sí existe un consenso cultural y religioso que orienta esta costumbre. Para muchas familias, el momento indicado llega con el paso de los Reyes Magos, el 6 de enero, fecha que marca simbólicamente el cierre del ciclo navideño.

Según la tradición cristiana, el 6 de enero se celebra la Epifanía, que recuerda la visita de los Reyes Magos —Melchor, Gaspar y Baltasar— al Niño Jesús, guiados por la estrella de Belén. Ese día, además, es cuando los chicos reciben los regalos dejados por los Reyes, lo que convierte a la jornada en el último gran hito de las Fiestas.

Por ese motivo, muchas personas optan por desarmar el arbolito en las horas posteriores al 6 de enero, una vez que se cierra simbólicamente el período navideño.