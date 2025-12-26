Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 DIC 2025 | 27º
X
País

Un nene de 7 años se disparó accidentalmente con un rifle de aire comprimido en Misiones

El menor manipulaba el arma cuando ocurrió el hecho y fue derivado a un centro de alta complejidad de la capital.

Hoy 08:57

Un nene de 7 años sufrió una lesión ocular, luego de haber sufrido un accidente cuando manipulaba un rifle de aire comprimido. Todo ocurrió durante la tarde de Navidad, cuando el menor se encontraba en su vivienda de la localidad de Guaraní, provincia de Misiones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Después de que se diera aviso a los servicios de emergencia sobre lo sucedido en un domicilio situado en el barrio Olero, las autoridades policiales informaron que en el lugar de los hechos se secuestró un rifle de aire comprimido calibre 5,5 milímetros y un estuche con 21 balines, como parte de las tareas para esclarecer el suceso.

Al percatarse de la herida que tenía el menor de edad, se confirmó que este fue trasladado hacia el Hospital Samic, ubicado en la localidad de Oberá. Sin embargo, allí solo recibió una atención de primera instancia y se determinó que necesitaba prácticas de mayor complejidad.

Por este motivo, se ordenó el traslado del nene herido hacia un centro médico de mayor complejidad ubicado en Posadas, donde permanece bajo estudio y tratamiento. No obstante, no se conocieron detalles sobre su estado de salud actual. La investigación policial permanece abierta para determinar cómo ocurrió el accidente.

TEMAS Misiones

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La emotiva historia de Carla: pese a su hipoacusia, con esfuerzo se recibió de Diseñadora Gráfica
  2. 2. Añatuya: dos mujeres terminaron hospitalizadas tras ser atacadas a latigazos
  3. 3. Lujo extremo en Navidad: Burlando sorprendió a Barby Franco con un Tesla de 300 mil dólares
  4. 4. El tiempo para este viernes 26 de diciembre en Santiago del Estero: cálido y estable
  5. 5. Presupuesto 2026: claves del proyecto de Milei que busca aprobarse este viernes
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT