Una nena de 2 años murió ahogada en el baño de su casa en Brasil

El trágico episodio ocurrió mientras se encontraba en el interior de la vivienda.

Hoy 10:23

Una tragedia conmocionó a una familia en Brasil, donde una nena de dos años murió ahogada dentro de un balde con agua en su casa. El hecho ocurrió en la mañana del miércoles, en el estado de Piauí. La víctima fue hallada por su madre dentro del cubo, quien, horrorizada, salió a pedir ayuda a los vecinos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó g1, la nena fue identificada como Isabelle Louise de Sousa Silva. El Grupo de la Policía Militar de São João da Canabrava indicó que la niña cayó de cabeza dentro de un balde que se encontraba en el baño de la vivienda y no logró salir por sus propios medios.

En ese momento, la madre se encontraba lavando ropa en un lavadero ubicado en el exterior de la casa cuando advirtió un silencio inusual. Al ingresar para buscar a su hija, la encontró inconsciente. Desesperada, tomó a la niña y salió a pedir ayuda.

De acuerdo con medios locales, con la colaboración de los vecinos, la nena fue trasladada a la Unidad Básica de Salud Avanzada (Ubas) del municipio, donde recibió los primeros auxilios, y posteriormente derivada a la Unidad Mixta de Salud (UMS) de Bocaina, donde finalmente falleció.

La Policía Civil investiga el caso y, en principio, lo trata como un accidente doméstico. El cuerpo de la menor será sometido a exámenes complementarios antes de ser entregado a la familia.

En un comunicado difundido tras la muerte de Isabelle, las autoridades educativas locales informaron que la niña habría cumplido tres años en enero y que su madre trabaja en la escuela de la zona a la que la menor asistía.