Villarruel defendió el manejo del presupuesto del Senado y apuntó contra un dirigente cercano a Milei

La vicepresidenta respondió a las acusaciones realizadas por el biógrafo del Presidente.

Hoy 11:20

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, protagonizó este jueves un fuerte cruce en redes sociales con Nicolás Márquez, biógrafo del presidente Javier Milei, quien la cuestionó por el presupuesto de la Cámara alta y el gasto en personal legislativo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El intercambio se produjo luego de que Márquez respondiera a un tuit que replicaba declaraciones de Villarruel, en las que advertía que el Senado podría entrar en déficit si el Poder Ejecutivo no actualizaba las partidas destinadas a su funcionamiento.

Desde su cuenta de X, Márquez lanzó una frase que generó polémica por su contenido discriminatorio y agresivo. "Que deje de contratar villeros marginales con sueldos muy por encima de lo que estos lúmpenes valen", escribió el biógrafo presidencial, en referencia directa a la conducción del Senado.

El mensaje no solo cuestionó la gestión presupuestaria de Villarruel, sino que también apuntó contra los trabajadores de la Cámara alta, con expresiones que rápidamente generaron rechazo y amplificaron el conflicto dentro del espacio libertario.

Lejos de dejar pasar el ataque, Villarruel respondió de manera directa y con un tono igualmente duro. "No deja de llorar ni en Navidad este señor extrañamente rubio. Qué existencia más triste debe tener. Rezo por él y por todos los que sufren y hacen sufrir a otros", escribió la vicepresidenta.

En un segundo mensaje, profundizó su descargo y cuestionó el rol de quienes, según su visión, utilizan las redes para atacar: "Rezo por los que por una limosna insultan, injurian y llenan de odio las redes. Y ya que estamos, que Dios los ilumine para no exigir cosas que no dependen de mí, dado que las que sí, las estoy haciendo".

El cruce mantiene al descubierto las fricciones internas dentro del universo libertario, especialmente en torno al manejo del presupuesto del Congreso y la relación entre el Ejecutivo y el Senado. Villarruel viene reclamando una actualización de partidas para garantizar el funcionamiento de la Cámara alta, mientras que sectores cercanos al Presidente insisten en profundizar el ajuste del gasto público.