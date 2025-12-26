El gobernador Elías Suárez realizó el lanzamiento del programa de capacitación y formación laboral de jóvenes “Santiago Crece con Vos”

La iniciativa fue presentada esta mañana en el Centro de Convenciones y Exposiciones.

Hoy 14:16

El gobernador Elías Suárez encabezó este viernes en el Centro de Convenciones Fórum el acto de lanzamiento del programa de capacitación y formación de jóvenes “Santiago Crece con vos”, que tiene como principal finalidad lograr una mejor y mayor inclusión en el campo laboral, mediante una variada oferta de formación profesional, en oficios y también facilitar la terminalidad de educación secundaria para personas de 18 a 35 años.

Junto al mandatario formaron parte del panel el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; la ministra de Educación, Mariela Nassif; el secretario de Ciencia y Tecnología, Adrián Suárez; el subsecretario de Educación, Alejandro Píccoli; la presidente del Consejo General de Educación, María Elena Herrera; los rectores de la Ucse, Luis Lucena, y de la Unse, Marcelino Ledesma.

También la directora de la Escuela de Artes y Oficios de la Unse, Hilda Marcela Juárez; el director de Ciencia Tecnología, Edmundo Vizcarra; la secretaria de extensión de la UNSE, María Rosa Barbarán y el director de Informática, Mario Benavente.

Además, participaron del acto autoridades de los distintos ministerios, legisladores nacionales y provinciales, intendentes y representantes de distintos sectores.

El programa será instrumentado bajo la órbita del Ministerio de Educación y tiene como objetivos promover la formación profesional, la capacitación laboral y la terminalidad de la educación secundaria, favoreciendo la inclusión educativa, social y laboral. Fortaleciendo también competencias y habilidades para el acceso al mercado laboral y productivo, contribuyendo de esta manera a la igualdad de oportunidades y al desarrollo humano y social de la provincia.

Estas capacitaciones estarán centrada en oficios tradicionales relacionados con la construcción, los servicios y reparaciones de artículos del hogar, la mantención de máquinas y motores, la industria alimenticia, los servicios agropecuarios, industria forestal, áreas tecnológicas de programación, tales como la administración básica de sistemas, el diseño web, el uso de software para logística y gestión, entre otros.

En ese sentido, la ministra de Educación dijo que el programa “es una síntesis de lo que la provincia vino haciendo durante todos estos años: crear condiciones para un futuro mejor”.

Destacó también la intervención de las dos universidades; el Ministerio de Educación a través de sus distintos organismos, el Consejo General de Educación, el Instituto Tecnológico de Santiago del Estero y la Secretaría de Ciencia y Tecnología. También en coordinación con los intendentes y comisionados con el propósito de que el programa pueda fluir en todo el territorio y con distintos actores.

Nassif ratificó que el objetivo de la gestión provincial “es invertir en conocimiento, en capacidades, porque estamos convencidos que sobre esa base el desarrollo va a ser sostenible y va a poder brindar a los santiagueños todo lo que necesitamos”.

Además, anunció que dicho programa va a tener un sistema de becas “que en primer momento va a contar con una suma de dinero, que luego cada seis meses va a ser revisada, y que va a permitir que puedan estos alumnos que se inserten en el programa hacer frente a las cuestiones mínimas que significan el transporte, los materiales y lo que puedan necesitar para el mismo”.

A su turno, el rector de la Ucse destacó las virtudes del programa, especialmente la posibilidad que ofrece de finalizar la escuela secundaria. Agregó: “Tiene tres grandes objetivos: el primero es la capacitación y el fortalecimiento de las capacidades técnicas, profesionales y los saberes tecnológicos. El segundo es la incorporación de habilidades blandas que les permitan también a los jóvenes desenvolverse en los trabajos en equipos. Y el tercero es colaborar con aquellos estudiantes que no habiendo terminado el secundario puedan optar por esa terminalidad mientras van haciendo cada uno de estos cursos”.

Por su parte, el rector de la Unse, dijo que a partir de febrero, de manera online van a estar abiertas las inscripciones en un micro-sitio propio del programa. “La idea es que los jóvenes de 18 a 35 años de Santiago del Estero, con residencia en la provincia, puedan ver estas ofertas en cada uno de los espacios locales que van a ir habilitándose y que puedan optar por aquellas que consideren más adecuadas para su formación”, indicó.

Recalcó que ya se definieron acciones en coordinación con los municipios de Capital, La Banda, Añatuya, Frías, Las Termas, Fernández, Forres y Beltrán. Luego se continuará en otros puntos de la provincia y espacios territoriales locales para tener “una cobertura gradual, progresiva y amplia en toda la provincia”.

Acto seguido, el gobernador Elías Suárez resaltó el compromiso y la responsabilidad de todo su equipo de trabajo en la creación del programa “Santiago Crece con vos”, “que tiene que ver con la educación, con generar actividades, priorizar a los jóvenes para que sean hoy protagonistas y gestores de un futuro que sin duda estará en manos de ellos”.

“Estamos anunciando un tema central que es la formación y la capacitación de la juventud en Santiago del Estero”, destacó.

En otro orden, el mandatario remarcó que el Estado provincial tiene la obligación y la responsabilidad de dar el rumbo en este camino.

Para terminar, pidió a las instituciones involucradas, ministerios y municipios trabajar en conjunto y con mucho esfuerzo y concluyó: “Estoy convencido que Santiago crece con vos”.

Por más información sobre este programa, las personas interesadas podrán consultar en las páginas web y redes sociales del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la provincia.