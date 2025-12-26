“Mamarracho”: fuerte cruce entre senadoras en el debate por el Presupuesto

El enfrentamiento se produjo durante la sesión en la que se analizan el plan de gastos e ingresos y el proyecto de Inocencia Fiscal.

Hoy 15:00

El Senado vivió un momento de máxima tensión y escándalo. En plena sesión por el Presupuesto 2026, la senadora fueguina Cándida Cristina López (Unión por la Patria) protagonizó un fuerte cruce con la vicepresidenta Victoria Villarruel y la legisladora Victoria Huala (PRO), que terminó con insultos y gritos en el recinto.

Todo comenzó cuando López intentó plantear una cuestión de privilegio en medio de problemas técnicos con su micrófono. “Pensé que me iban a censurar como cuando vino el exministro Franco, porque evidentemente esta no es una casa democrática”, lanzó la senadora de Fuerza Patria, apuntando directo contra Villarruel.

López no se guardó nada: “Vengo a plantear una cuestión de privilegio contra la presidenta del cuerpo. Acá reina el autoritarismo de su parte y todo lo que pasó es su autoritarismo y su represalia por haber votado por los 30.000 desaparecidos“, disparó ante la mirada atenta de sus colegas.

La senadora fueguina también denunció que sufrió “agresiones físicas y tocamientos impúdicos” durante un operativo en su despacho a principios de diciembre, luego de que personal de seguridad del Senado le impidiera el acceso a su oficina. Según relató, esto ocurrió tras un decreto impulsado por Villarruel sobre la reasignación de oficinas parlamentarias.

Durante su intervención, López mantuvo varios cruces con Villarruel, quien le pidió que no leyera la cuestión de privilegio y exigió respeto en el debate. “Mantengamos el tono de respeto y en segundo término, si usted usurpa despachos yo tengo que mantener el orden. Me hago responsable de la situación y le pido que redondee”, reclamó la vicepresidenta.

La tensión escaló cuando Victoria Huala (PRO) también intervino para exigir que López no leyera su intervención, recordando que esa restricción está en el reglamento de la Cámara. “Por una cuestión de respeto a todos los senadores, le voy a pedir a la senadora que está hablando que no lea. Le recuerdo que en este recinto le cortaron el micrófono a senadores que estaban leyendo por pedido de la bancada de Unión por la Patria. Entonces, como senadora exijo el mismo respeto a nosotros, porque si no es con una doble vara constante”, reclamó Huala.

En medio de los gritos y los cruces por lo bajo, Cándida López le respondió a Huala con un insulto que retumbó en el recinto: “¡Callate, mamarracho!”. El episodio dejó en evidencia el clima de máxima tensión que se vive en la sesión