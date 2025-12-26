La sorpresiva medida que tomó Chile por la disputa del Mundial 2026

Este viernes quedó confirmado cómo se desarrollará el calendario del fútbol chileno.

Hoy 13:11

El Mundial 2026 ya empieza a marcar la agenda del fútbol sudamericano, incluso en países que no estarán presentes en la cita. En las últimas horas, la ANFP confirmó el fixture completo de la Primera División de Chile y sorprendió con una decisión particular: habrá un parate especial durante la Copa del Mundo, pese a que la selección chilena no logró la clasificación.

El torneo chileno se jugará de enero a diciembre, con la idea de mantener la competencia y las transmisiones televisivas durante todo el año. Sin embargo, el calendario presenta una curiosidad: habrá cuatro meses con apenas una fecha oficial —enero, junio, julio y diciembre— y dos de ellos coincidirán directamente con el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En junio, la fecha se jugará antes del inicio de la Copa del Mundo, mientras que en julio quedará programada para los días finales del certamen. De esta manera, los hinchas podrán seguir el torneo internacional sin superposición con la liga local, una medida poco habitual para un país que no tendrá representantes en el Mundial.

La decisión apunta a acompañar el impacto global de un evento que contará con 48 selecciones y, al menos por ahora, seis representantes sudamericanos: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia y Ecuador, a la espera de lo que ocurra con el repechaje de Bolivia. En ese contexto, el parate permitirá que jugadores, cuerpos técnicos e hinchas sigan el Mundial sin la presión del calendario doméstico.

De todos modos, la pausa no será total. Durante esas semanas algunos clubes deberán disputar compromisos por la Copa de Chile o la Copa de la Liga, por lo que la actividad no se detendrá por completo.

Cabe recordar que La Roja atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Tras finalizar última en las Eliminatorias Sudamericanas bajo la conducción de Ricardo Gareca, Chile alcanzó su tercer Mundial consecutivo sin clasificar. Su última participación fue en Brasil 2014, cuando el equipo dirigido por Jorge Sampaoli llegó a octavos de final y dejó una imagen competitiva que hoy parece lejana.