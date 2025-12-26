Cristina Kirchner continúa internada tras complicaciones postoperatorias

Permanece en el Sanatorio Otamendi con drenaje y antibióticos luego de que se confirmara un íleo postoperatorio.

La ex presidenta Cristina Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires luego de ser intervenida por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. El equipo médico informó este viernes un nuevo parte, donde se indicó que la paciente seguirá internada.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, detallaron en el parte.

Además, la doctora Marisa Lanfranconi agregó que “continua con dieta líquida, sin poder progresar hasta el momento a sólidos. Por el momento, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación del estado de íleo”.

El cuadro, según explicaron especialistas consultados por Infobae, cursa generalmente de manera transitoria y suele resolverse con tratamiento de soporte, que incluye reposo intestinal, control de líquidos y monitoreo estricto de la evolución clínica.

El parte médico no reportó fiebre ni signos de infección secundaria, datos considerados positivos por el equipo tratante. La decisión de mantener a CFK internada responde a la necesidad de vigilancia permanente para prevenir complicaciones asociadas tanto a la peritonitis como al íleo, y asegurar la estabilidad clínica de la paciente. El sanatorio no fijó una fecha estimada de alta y la evolución diaria determinará los próximos pasos.

La ex mandataria, de 72 años, fue trasladada el sábado pasado al Sanatorio Otamendi luego de experimentar dolores abdominales agudos en su domicilio del barrio de Constitución, donde cumple arresto domiciliario. Tras la evaluación inicial, los médicos indicaron estudios complementarios y autorizaron la cirugía de urgencia. La operación fue realizada con la correspondiente autorización judicial y, según fuentes cercanas, “salió bien”.

Desde el inicio de la internación, la evolución clínica de Fernández de Kirchner estuvo marcada por controles continuos y la administración de tratamiento antibiótico endovenoso, junto con el mantenimiento de un drenaje peritoneal. El seguimiento apunta a mitigar riesgos derivados tanto de la infección como de la complicación intestinal recientemente detectada.

En los últimos días, se realizaron estudios complementarios, entre ellos una tomografía computada de abdomen, que confirmó el diagnóstico de íleo postoperatorio. El sanatorio implementó las medidas de soporte habituales ante este cuadro, como el ajuste del tratamiento antibiótico y el monitoreo del balance hídrico, a la espera de una resolución espontánea del episodio.

El informe médico ratificó que, hasta el momento, no se presentaron nuevos síntomas ni complicaciones adicionales, y que la paciente permanece afebril. La evolución general sigue “dentro de los parámetros esperados para el diagnóstico” y que la ausencia de fiebre constituye un indicador favorable dentro del proceso de recuperación.

La situación clínica de la expresidenta se encuentra bajo análisis permanente por parte del equipo médico del Sanatorio Otamendi. La extensión de la internación dependerá de la evolución y resolución del cuadro de íleo postoperatorio y del control de la peritonitis localizada, que motivó la intervención original. Mientras tanto, se mantiene la restricción de visitas y el acceso controlado al área de internación, conforme lo establecido por el tribunal a cargo de la ejecución de la sentencia que cumple.

En Paralelo, cientos de militantes kirchneristas autoconvocados bajo la consigna “Cristina Libre” se hicieron presentes hoy en la puerta del centro de salud y desplegaron una bandera gigante en la que le desean “Feliz Navidad” a la “compañera Cristina”. “Feliz Navidad compañera Cristina. Siempre vamos a estar”, fue la frase que pudo leerse en la inmensa bandera con tonos azules, celestes y blancos.

Durante la jornada, en la que participaron activamente militantes de La Cámpora, entre otras agrupaciones, se realizó una oración ecuménica y se habilitó un espacio con un árbol navideño para que quienes participaron pudieran dejarle cartas, mensajes y expresiones de afecto.