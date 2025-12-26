Atauche: “Por primera vez en décadas se aprobará un Presupuesto sin déficit”

El senador libertario destacó que el Gobierno pueda ordenar sus cuentas y no tener déficit fiscal.

Hoy 16:59

El senador de La Libertad Avanza (LLA) y presidente de la Comisión de Presupuesto, Ezequiel Agauche, aseguró este viernes que por primera vez en décadas “se aprobará un Presupuesto sin déficit, porque no vamos a gastar más de lo que nos ingresa”, al defender el proyecto de gastos y recursos impulsado por el Gobierno.

“Estamos intentando poder gestionar un presupuesto que tenga una relación tan simple, algo lógico para nosotros, que no se había cumplido en los últimos 13 años, que es un presupuesto que tenga déficit cero”, agregó.

El presidente de la comisión de Presupuesto fue el primer orador del debate de la ley de gastos y recursos, que el oficialismo espera aprobar en general entre las 22 y 23, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El discurso

Atauche señaló que las metas del Presupuesto son claras ya que “se han formulado con una norma vigente y un escenario de estabilidad”.

En su discurso como miembro informante de la mayoría, el senador libertario dijo que este presupuesto “se elaboró de una manera distinta” porque siempre “primero disponían todos los gastos que iba a hacer el Gobierno”.

Destacó que si no alcanzaban los recursos “empezábamos con ajustes que tenían que ver con el pedido de renta, que todos saben que son impuestos futuros, y también tenían que ver con emisión monetaria que generó esa demanda estacionaria que tuvimos en esta última década y que el Gobierno”.