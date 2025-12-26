Atento Vélez: así se reforzó Independiente de Catamarca para la Cuarta Ronda Eliminatoria

El “Negro” de la Primero de Mayo sumó hasta ahora 2 refuerzos de los 4 posibles para estas instancias.

Hoy 19:25

Mientras Vélez ajusta detalles para el cruce más importante del certamen, su rival ya empezó a moverse en el mercado. Independiente de Catamarca, el equipo de la Primero de Mayo, apunta a incorporar al menos dos de los cuatro refuerzos que permite el reglamento del Torneo Regional Amateur para esta fase decisiva.

El entrenador Roque Ferreyra, junto a su cuerpo técnico y la dirigencia, analiza varias alternativas y los primeros nombres que aparecen son los de Pablo Quiroga y Rodrigo “Rayo” Herrera Gaitán, ambos provenientes de San Lorenzo de Alem. Los dos jugadores ya se encuentran entrenando con el plantel, aunque todavía resta cerrar los acuerdos contractuales.

Además, el delantero Fernando Pedraza, también con pasado reciente en San Lorenzo de Alem, figura en el radar del cuerpo técnico como otra posible incorporación para potenciar el frente de ataque. La llegada de todos dependerá de una cuestión administrativa clave: la renovación de los préstamos de Lautaro Chávez del Prato y Leonardo Maza, que permitiría liberar cupos y habilitar las altas.

La serie de la Cuarta Ronda entre Vélez e Independiente de Catamarca ya tiene fechas confirmadas: el partido de ida será el 4 de enero en San Ramón, mientras que la revancha se disputará una semana después en el estadio Malvinas. En ese contexto, Vélez ya sabe que enfrente tendrá a un rival que no quiere dejar nada librado al azar y apuesta a reforzarse para dar pelea en una de las llaves más atractivas del Regional.