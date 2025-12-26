Mayans cruzó a Patricia Bullrich: la calificó de "inoperante" como ministra y como jefa de bloque

El formoseño cuestionó la decisión de impulsar la votación por capítulos en lugar de hacerlo por artículos.

Hoy 19:00

El jefe del interbloque peronista Popular, José Mayans, criticó este viernes con dureza a la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, a quien acusó de haber sido “inoperante” como ministra de Seguridad y “ahora como jefa del bloque” de la Libertad Avanza.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al criticar la decisión del oficialismo de buscar la aprobación en particular por capítulos, Mayans dijo que Bullrich “se olvida o no conoce el reglamento, es inoperante como ministra de Seguridad y como jefa del bloque y ahora viene acá a embarrar la cancha”.

"Vos que eras Ministra de Seguridad no sabías que le estaban pagando a (Edgardo) Kueider, no sabías que a Espert lo financiaban los narcos, totalmente inoperante y ahora venís acá”, agregó.

Bullrich no respondió las críticas de Mayans y solo pidió votar las dos actas de labor parlamentaria: la del 16 de diciembre sobre la composición de las comisiones y la realizada este viernes donde se estableció la votación por capítulos, según pudo observar la Agencia Noticias Argentinas.

Mayans también desconoció la conformación de las comisiones que se convalidó este viernes con la ratificación del acta de Labor Parlamentaria votada el 16 de diciembre por 42 contra 29 votos, y el acta de hoy donde se respaldó por 39 contra 33 votos la votación por capítulos del Presupuesto.

Al respecto, Mayans agregó que "solo es válida si tienen los dos tercios para tratar el presupuesto; están violentando la casa de las leyes".