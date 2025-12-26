Ingresar
El cuarto refuerzo que Central Argentino podría sumar para el cruce con Comercio

El Albo ya usó tres de los cuatro cupos disponibles que permite el reglamento del Torneo Regional Federal Amateur, pero todavía guarda una carta bajo la manga para la Cuarta Ronda Eliminatoria.

Hoy 20:15

Central Argentino ya tiene la cabeza puesta en la Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur, donde enfrentará a Comercio Central Unidos en una serie que comenzará en el Osvaldo Juárez y se definirá en el Raúl Adolfo Seijas. Con ese objetivo, el Albo ya empezó a mover fichas para llegar fortalecido a la instancia decisiva.

El equipo de La Banda ya confirmó la llegada de Luis Salto, Mauricio Ruiz e Ismael Chávez, tres refuerzos que se suman al plantel para afrontar los cuartos de final. Son incorporaciones puntuales que apuntan a darle mayor recambio y variantes al cuerpo técnico en la recta final del torneo.

Pero todavía queda un tema abierto que genera expectativa: el cuarto cupo. Desde el entorno del club dejaron trascender que solo será utilizado si se logra cerrar un acuerdo con un jugador específico cuyo nombre todavía no se hizo público, aunque sí se sabe que se trata de un delantero.

Si la negociación prospera, Central sumará un hombre más para potenciar el ataque. Si no hay acuerdo, la decisión está tomada: el Albo no buscará alternativas y se quedará únicamente con tres refuerzos, apostando a lo que ya tiene dentro del plantel.

Así, Central Argentino transita la previa del cruce con Comercio entre refuerzos confirmados y una última posibilidad que se maneja con hermetismo total. El cuarto nombre existe, el puesto está claro, pero el desenlace todavía está por escribirse.

