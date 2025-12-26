Sumampa se prepara para vivir la 50º edición del Festival de la Canción Popular

Con las actuaciones estelares del Chaqueño Palavecino y Dale Q’ Va, el festival celebrará sus 50 ediciones el 13 y 14 de febrero.

Hoy 21:37

Sumampa ya palpita una edición histórica del Festival de la Canción Popular, que este 2026 celebrará sus 50 años consolidado como uno de los encuentros culturales y musicales más importantes del sur santiagueño.

El tradicional evento contará con la organización y el auspicio de la Municipalidad de Sumampa y el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, y se desarrollará los días viernes 13 y sábado 14 de febrero en el Campo de Deportes del Club Atlético Sumampa.

Durante dos noches, el público podrá disfrutar de una grilla artística de primer nivel, con figuras consagradas y destacados exponentes de la música popular argentina.

El Viernes 13 de febrero será la noche de Dale Q’ Va, Campedrinos, Trajinantes, La Banda de Potencia y Llokallas, entre otros.



El Sábado 14 de febrero diran presente El Chaqueño Palavecino, Los Guaraníes, Alejandro Veliz, Marcelo Toledo, Caroso Monge, El Mestizo, Diferentes y Sentimiento Campero.

Además de los espectáculos musicales, el festival ofrecerá dos noches de jineteadas, DJ’s en vivo, presentaciones de academias de danzas, un amplio paseo de artesanos y una variada propuesta de comidas típicas, en un clima ideal para disfrutar en familia y con amigos.

La 50º edición del Festival de la Canción Popular de Sumampa promete ser una verdadera fiesta de la cultura, la tradición y la música, reafirmando su lugar como un evento emblemático del calendario festivalero de Santiago del Estero.