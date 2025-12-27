La intendente Fuentes acompañó a un grupo de jubilados durante el recorrido por el Museo del Ciclomotor

La intendente participó del recorrido junto a adultos mayores y sus nietos, en una nueva actividad impulsada por la Municipalidad de la Capital para promover la recreación, el turismo y la integración intergeneracional.

Hoy 00:19

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, acompañó a un contingente de jubilados durante el recorrido por el Museo del Ciclomotor en el marco del programa Conociendo mi Ciudad, que desarrolló durante todo el año la Municipalidad de la Capital, a través de la Subdirección de la Tercera Edad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Además participó el subsecretario de economía del municipio, Francisco Zamora; la titular del área de la Tercera Edad, Nélida Martínez, y la referente de los adultos mayores, Reina Castillo. Allí fueron recibidos por el diputado provincial, Daniel Zamora.

En esta oportunidad, formaron parte docentes jubilados del grupo Huellas, del barrio Borges, y la asociación que nuclea a jubilados con diabetes Uyata. También los visitantes estuvieron acompañados por sus nietos en una nueva experiencia del programa recreativo y turístico.

El Museo del Ciclomotor, ubicado Shopping Conte, se suma a los otros atractivos que recorren los miembros de la tercera edad Como el estadio Unico Madre de Ciudades, el Parque del Encuentro, el parque Mama Antula y otros lugares emblemáticos de la ciudad Cuenta.