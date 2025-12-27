Punta del Este: una argentina protagonizó un accidente que terminó con un muerto

La víctima circulaba en una moto a gran velocidad cuando embistió al vehículo que era manejado por una mujer argentina. Ocurrió en una de las zonas más transitadas de la rambla.

Hoy 06:34

Una mujer argentina protagonizó un accidente fatal en Uruguay que terminó con la muerte de un motociclista de 44 años. El hecho ocurrió el viernes por la tarde sobre la rambla de Punta del Este, en una de las zonas más transitadas.

El choque se produjo cerca de las 14, a la altura de la parada 33 de la playa Brava, sobre la rambla Lorenzo Batlle Pacheco. La víctima conducía una moto Yamaha modelo YZF-R3 cuando impactó contra un Mercedes Benz con matrícula argentina.

Según un video difundido por Montevideo Portal, el motociclista circulaba a alta velocidad y embistió el sector frontolateral del vehículo, que ya se encontraba cruzando la calzada. Como consecuencia del impacto, el hombre salió despedido por el aire y cayó a unos 20 metros, sobre el cantero central.

Tras un llamado al 911, personal policial y una unidad de emergencia médica móvil acudieron al lugar, donde constataron el fallecimiento del conductor de la moto. La conductora del auto, una mujer argentina de 44 años, fue asistida por una crisis nerviosa.

El test de alcoholemia realizado a la mujer dio resultado negativo. Por disposición judicial, recuperó la libertad y fue emplazada a presentarse el próximo lunes ante la Fiscalía Departamental de Maldonado con asistencia letrada, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades del hecho.

En ese contexto, autoridades locales advirtieron por el aumento de los siniestros viales en el inicio de la temporada.

Según explicaron, en las primeras 48 horas desde que comenzó el movimiento intenso de turistas se registraron alrededor de 30 accidentes de consideración en la zona costera del departamento de Maldonado.

La cifra genera preocupación de cara al próximo fin de semana, cuando se espera el pico de ingreso de visitantes y una mayor congestión en Punta del Este.