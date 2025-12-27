Se suspende y reprograma para mañana la misa de cierre del Año Jubilar de la Esperanza

La celebración prevista para hoy se trasladará al domingo 28, manteniendo los mismos horarios y puntos de concentración en la Catedral Basílica y los decanatos. Desde la Arquidiócesis informaron que todos los detalles se mantienen.

La celebración prevista para hoy en la Catedral Basílica queda reprogramada para mañana, domingo 28, debido a las intensas lluvias. Se mantendrán los mismos horarios y puntos de concentración en los decanatos, y desde la Arquidiócesis informaron que todos los detalles del evento se mantienen.

La misa central será presidida por el Cardenal Vicente Bokalic y está prevista para las 20.30 horas en la Catedral Basílica Nuestra Señora del Carmen. Desde la Arquidiócesis se organizó una serie de actividades para vivir a pleno la clausura de un 2025 en el que el Señor Jesús ha derramado abundantes bendiciones en todo el territorio provincial.

De acuerdo a lo planificado, el pueblo de Dios se concentrará a las 20 horas en los siguientes puntos: Decanato Centro-Norte, en el Colegio Hermanas Franciscanas; Decanato Sur, en la Capilla La Montonera; y Decanato Banda, en el Convento San Francisco. Desde allí partirán las peregrinaciones correspondientes hacia la Catedral Basílica, y cada columna o grupo podrá llevar banderas o estandartes.

El Cardenal Primado de Argentina, Vicente Bokalic, destacó: “Convocamos a todos los feligreses a participar de este acontecimiento. Si bien es cierto, nos convoca el Cierre de la Puerta Santa, hay que comprender que hablamos en un sentido figurado”.

Los organizadores solicitaron que cada grupo lleve pañales para adultos y artículos de higiene personal para los residentes de La Aldea, ubicada en Loreto.