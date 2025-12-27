Ingresar
Se conoció el ránking de los mejores entrenadores de 2025: qué lugar ocupa Lionel Scaloni

El entrenador de la Selección argentina obtuvo el premio en 2022 y 2023.

Hoy 08:46

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) eligió a Luis de la Fuente, entrenador de la Selección de España, como el mejor director técnico del mundo en 2025. En el ranking, Lionel Scaloni se ubicó en la tercera posición, tras haber dominado el premio en los años anteriores.

El entrenador argentino, campeón del mundo con la Selección Argentina, había ganado el galardón en 2022 y 2023, pero en esta temporada quedó por detrás del español y de Roberto Martínez, actual DT de la Selección de Portugal, quien finalizó segundo.

Luis de la Fuente obtuvo el reconocimiento por segundo año consecutivo, ya que también había sido distinguido en 2024, temporada en la que conquistó la Eurocopa disputada en Alemania. Si bien en 2025 no sumó títulos —perdió la final de la Nations League por penales ante Portugal—, logró hitos destacados.

Bajo su conducción, España alcanzó el primer puesto del ranking FIFA y estableció un récord de 31 partidos oficiales sin derrotas en los 90 minutos, consolidándose como una de las selecciones más sólidas del panorama internacional.

El entrenador riojano está al frente del seleccionado español desde finales de 2022, cuando reemplazó a Luis Enrique tras la eliminación en octavos de final del Mundial de Qatar. Desde entonces, consiguió la Nations League 2023 y la Eurocopa 2024, venciendo en la final a la Inglaterra de Harry Kane.

De cara al futuro, España aparece como una de las candidatas al Mundial 2026, aunque antes tendrá un desafío de alto voltaje: enfrentará a la Argentina de Lionel Messi en la Finalissima, programada para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar.

