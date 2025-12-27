El importante anuncio que hizo Central Argentino para el beneficio y seguridad de sus socios e hinchas

El club bandeño dio a conocer la medida que tomó y que puso en vigencia en las últimas horas.

Hoy 09:52

Central Argentino realizó un importante anuncio que impacta de manera directa en el beneficio de sus socios e hinchas. El club bandeño confirmó en las últimas horas una medida destinada a reforzar la seguridad dentro de la institución.

A través de sus redes sociales, el Club Atlético Central Argentino informó la contratación de una empresa privada, que ya se hizo cargo de la vigilancia del club. La decisión apunta a brindar un nuevo servicio para quienes concurren diariamente y participan de las distintas actividades deportivas.

“De esta forma queremos brindarle otro servicio a la gente que concurre día a día y realiza actividades en la institución”, comunicaron desde el club, destacando que la empresa elegida presta el mismo servicio con eficiencia en otros clubes de la provincia.

En una primera etapa, los vigiladores cumplirán funciones en el horario de 23 a 7 horas, todos los días, incluidos los fines de semana. Sus tareas estarán centradas en la protección de personas, bienes e instalaciones, con control de accesos, vigilancia en sectores clave, supervisión mediante cámaras de seguridad y coordinación con las fuerzas públicas ante cualquier emergencia.

Desde la dirigencia remarcaron que este esfuerzo busca fortalecer la confianza, mejorar la comunicación y garantizar un buen trato dentro del club, reafirmando el compromiso de seguir creciendo como institución al servicio de su comunidad.