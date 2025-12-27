Organizan trabajo en planta de molienda de frutos autóctonos

El 12 de enero dará comienzo la producción mediante la molienda de vainas de algarrobo destinadas a la elaboración de harina.

Hoy 09:59

La decana de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Dra. Eve Liz Coronel, mantuvo una reunión de trabajo con la directora técnica de la Planta de Molienda de Frutos Autóctonos de la FAyA, Esp. Ing. Verónica Guzmán, y parte del equipo que integra este espacio estratégico de producción, formación y vinculación con el territorio.

El encuentro tuvo como eje central la continuidad de la producción de la Planta de Molienda, con especial énfasis en la planificación de las actividades previstas para el inicio del año. En este marco, se confirmó que el 12 de enero dará comienzo la producción mediante la molienda de vainas de algarrobo destinadas a la elaboración de harina, un producto de alto valor nutricional y cultural, estrechamente vinculado a los saberes locales y al aprovechamiento sostenible de los recursos autóctonos.

La Esp. Ing. Verónica Guzmán expuso una serie de requerimientos orientados a la mejora de la infraestructura de la planta y solicitó el acompañamiento institucional necesario para garantizar condiciones óptimas de Higiene y Seguridad, fundamentales para el desarrollo adecuado de los procesos productivos y para el resguardo de quienes participan de las actividades.

Asimismo, formaron parte del encuentro el secretario de Extensión, Vinculación y Transferencia de la FAyA, Lic. Cristian Navarro; y los estudiantes Mario Marcelo Villavicencio, Roberto Alejandro Díaz Chevalier y Facundo Agüero, quienes integran el equipo de trabajo de la planta y cumplen un rol clave en el desarrollo de las tareas productivas, fortaleciendo la articulación entre formación académica, extensión universitaria y producción.