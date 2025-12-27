Fátima Florez estrenó con todo en Mar del Plata su nuevo espectáculo

En la noche del viernes, con un debut a sala llena y ovacionada de pie, Fátima Florez abrió su temporada en Mar del Plata con “Fátima Universal”.

La superproducción, dirigida por Pardo Producciones y Dulce Granados, conjuga monólogos, cuadros musicales, imitaciones de figuras icónicas como Susana Giménez, Moria Casán, Lady Gaga, Gilda y Evita, y una gran puesta en escena con músicos y bailarines en vivo.

El despliegue técnico y visual del espectáculo posiciona a Fátima Universal como uno de los shows más imponentes de la cartelera marplatense.

Marcelo Polino acompaña a Fátima en escena con su particular estilo, aportando comentarios de actualidad y humor, y generando dinámicas divertidas con cada personaje interpretado por la artista. El periodista se consolida como parte del ADN del espectáculo, logrando una gran conexión con el público.

Uno de los momentos más aplaudidos de la noche fue la participación especial del grupo folclórico Pampas Bravas, que sumó frescura y emoción al show con su energía joven y su talento musical. La presencia de una banda en vivo completa un espectáculo que no escatima en recursos para brindar una experiencia completa.

Con funciones diarias a las 21.30 horas en el Teatro Roxy, Fátima Universal se perfila como una de las grandes apuestas del verano 2026 en “La Feliz”.