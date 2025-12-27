Buscan intensamente a “Flor”, una perra salchicha que se perdió en Forres

La mascota desapareció el jueves 25 por la tarde en la zona de plaza Avellaneda. Su familia ofrece recompensa y pide colaboración a la comunidad para poder encontrarla.

Hoy 11:01

Una familia de la ciudad de Forres busca con urgencia a Flor, una perra salchicha de pelaje negro con marrón, que se extravió el jueves 25 a las 17.10 en inmediaciones de plaza Avellaneda.

Según detallaron, Flor llevaba puesto un collar verde de goma, está castrada y actualmente se encuentra bajo tratamiento dermatológico, por lo que necesita cuidados especiales. Su desaparición generó gran preocupación entre sus dueños, quienes iniciaron una búsqueda intensa por la zona y a través de redes sociales.

La familia informó que ofrece recompensa para quien aporte datos certeros que permitan dar con su paradero y aclaró que, en caso de que alguien intente venderla, ellos están dispuestos a comprarla con tal de recuperarla.

Quienes tengan información pueden comunicarse de inmediato al +54 9 3855 19-5414.

Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para que Flor vuelva a su hogar.