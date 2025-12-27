Conmoción en Ojo de Agua: hallaron sin vida a un hombre de 60 años tras un operativo de búsqueda

El cuerpo fue encontrado a unos 900 metros de su vivienda, en el paraje San Juan, luego de varias horas de rastrillaje encabezado por el Grupo Especial de Rescate. La Justicia investiga las causas del deceso.

Hoy 11:11

Un hombre de 60 años fue hallado sin vida en la mañana de este sábado en el paraje San Juan, departamento Ojo de Agua, tras un intenso operativo de búsqueda llevado adelante por el Grupo Especial de Rescate (GER).

La víctima fue identificada como Héctor Herrera, quien se había ausentado de su domicilio durante la mañana del jueves y no regresó, situación que motivó la intervención policial y el inicio del rastrillaje.

El procedimiento comenzó el viernes 26 de diciembre cerca de las 21.50, cuando efectivos del GER se trasladaron al lugar a bordo de la unidad móvil N° 1119. En el operativo participaron cinco efectivos, que desplegaron drones, sistemas de comunicación, linternas, reflectores, machetes y un can de búsqueda especializado en grandes áreas, debido a las características del terreno.

Tras varias horas de trabajo en una zona montuosa y de difícil acceso, alrededor de las 6 de la mañana del sábado 27, el cuerpo de Herrera fue localizado a unos 900 metros de su vivienda.

Al constatarse que el hombre no presentaba signos vitales, el personal policial resguardó la escena, dio intervención a la superioridad y a la autoridad judicial competente, y quedó a la espera del arribo de personal de Criminalística, que será el encargado de realizar las pericias para establecer las causas del fallecimiento.