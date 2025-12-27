Gustavo Costas ya tiene el refuerzo para reemplazar a Agustín Almendra en Racing

El volante será jugador de Necaxa y el entrenador de La Academia pensó rápidamente como ocupar ese puesto.

Hoy 11:54

Mientras muchos se preparaban para el brindis de Navidad, en Racing se conoció una noticia que sacudió al mundo académico: Agustín Almendra dejará el club y continuará su carrera en Necaxa de México. Ante la salida de un titular indiscutido, Gustavo Costas ya definió un camino interno para cubrir ese lugar sensible en el mediocampo.

En un puesto donde no abundan las variantes que hayan rendido de manera regular, el entrenador de La Academia decidió apostar por Baltasar Rodríguez, futbolista surgido de las divisiones inferiores del club. El volante regresa tras una temporada a préstamo en Inter Miami, equipo en el que fue dirigido por Javier Mascherano y compartió plantel con Lionel Messi.

Con el conjunto estadounidense, Rodríguez, de 22 años, disputó 22 partidos, convirtió tres goles y aportó dos asistencias, formando parte del plantel campeón de la Major League Soccer. En Racing ya supo mostrar un nivel destacado, al punto de ganarse la titularidad en 2024, año en el que el club conquistó la Copa Sudamericana.

Consciente del desafío, el propio jugador expresó sus sensaciones tras confirmarse que será tenido en cuenta. “Quiero una revancha en Racing y me pone contento saber que me van a tener en cuenta. Estoy más maduro y con muchas ganas”, afirmó en diálogo con Olé. Además, fue autocrítico: “Sé que quedé en deuda en 2024, pero confíen en que voy a hacer las cosas mucho mejor”.

Durante su paso por Inter Miami, Baltasar también destacó el aprendizaje junto a Messi. “Me cagaba a pedos para que entendiera el juego”, recordó entre risas. “Me enseñó a manejar los tiempos y a explotar mi potencia. Eso lo fui trabajando y hoy siento que me hizo crecer mucho”, concluyó.

Con la salida de Almendra confirmada, Racing apuesta a una solución de la casa para sostener el equilibrio del equipo y mantener vivas sus aspiraciones en la próxima temporada.