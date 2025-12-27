Subastan la primera camiseta que usó Messi en Rosario: la millonaria cifra que podría alcanzar

La casaca es considerada como una de las más emblemáticas que usó el capitán de la Selección Argentina y los fanáticos están expectantes.

Hoy 12:32

Lionel Messi vuelve a romper todos los moldes, esta vez fuera de la cancha. Una camiseta usada cuando tenía apenas cinco años, defendiendo los colores del Club Abanderado Grandoli de Rosario, se convirtió en una de las piezas más impactantes del mundo del coleccionismo y podría transformarse en una de las más valiosas de la historia del fútbol.

La prenda aparece en la temporada 3 de King of Collectibles: The Goldin Touch, la serie de Netflix que sigue a Ken Goldin, el subastador más influyente del planeta. Allí es presentada como una verdadera joya: la camiseta que Messi utilizó en 1993, durante el primer torneo que ganó en su vida.

Más allá del impacto mediático, el valor real del objeto está en su historia. Tras aquel campeonato infantil, la camiseta fue entregada por Salvador Aparicio al entrenador juvenil Pablo Alfieri, quien la conservó durante años. Luego de su fallecimiento, pasó a manos de su hijo Pablo Nicolás Alfieri y, finalmente, el 12 de mayo de 2008, a su nieto Ignacio Alfieri. Desde entonces, permaneció guardada dentro del ámbito familiar como un recuerdo íntimo de los primeros pasos del crack rosarino.

En el programa, Goldin confirma que la camiseta será subastada y la define como una pieza única, con potencial para romper récords. Sin embargo, hasta el momento no existe un enlace público, ni un lote visible en el sitio oficial de Goldin Auctions, y tampoco se difundieron fechas ni valores estimados.

Esta situación generó expectativa y confusión entre coleccionistas y fanáticos de Messi, que buscan sin éxito información concreta sobre la venta. En el ambiente del coleccionismo no descartan que se trate de una subasta privada, una venta aún no publicada o un lote que se hará público tras la emisión completa de la serie.

Mientras tanto, la camiseta sigue siendo un símbolo poderoso: el objeto que une al Messi niño, que jugaba en canchas de Rosario, con el Messi global, campeón del mundo y leyenda del fútbol. En un mercado donde sus camisetas de finales de Champions o Mundiales alcanzan cifras millonarias, esta casaca abre un capítulo inédito, cargado de emoción y valor histórico.