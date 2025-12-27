Maluma anunció un retiro indefinido de los escenarios por depresión y ansiedad: "Supe que era algo delicado"

El cantante colombiano reveló que atraviesa un profundo proceso de sanación emocional tras un año marcado por la ansiedad. Se alejará de la música y lanzará un podcast para visibilizar la salud mental masculina.

Hoy 17:50

Maluma sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar que se retirará de los escenarios de manera indefinida para priorizar su salud mental. A través de un video publicado en sus redes sociales, el artista colombiano confesó que atravesó un año especialmente difícil, marcado por cuadros de ansiedad y depresión, lo que lo llevó a tomar la decisión de frenar su carrera musical.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Este año fue muy complejo para mí a nivel emocional y psicológico. Era muy difícil ver la luz a través de toda esta oscuridad”, expresó el cantante en un mensaje íntimo y directo, donde describió su experiencia como una verdadera “montaña rusa de emociones”.

En su testimonio, Maluma reconoció que antes de atravesar esta situación subestimaba la gravedad de los trastornos de salud mental. “Mi respuesta automática era ‘ocupate, hacé ejercicio’. Hasta que me pasó a mí. Supe que la depresión era algo real y delicado que se tenía que tomar con seriedad absoluta”, reflexionó.

Un año de terapia y un proceso de introspección

El artista explicó que inició un intenso proceso de sanación que incluyó un año de terapia y una profunda introspección personal, con el objetivo de reencontrarse consigo mismo. Según relató, este camino fue clave para comprender la importancia de pedir ayuda y hablar abiertamente sobre temas que suelen ser silenciados.

Lejos de vivir este proceso en silencio, Maluma decidió transformar su experiencia personal en una herramienta de concientización, especialmente orientada a derribar los estigmas que aún persisten en torno a la salud mental, en particular entre los hombres.

“Las cosas como son”, el nuevo proyecto de Maluma

Como parte de esta nueva etapa, el cantante anunció el lanzamiento de “Las cosas como son”, un podcast en el que abordará temas como la masculinidad, la vulnerabilidad emocional y el bienestar psicológico.

“Quiero romper esos tabúes y que la gente se abra y pueda sanar. Lo hago desde el alma y el corazón; hay luz al final”, aseguró Maluma, quien buscará generar un espacio de diálogo honesto y sin prejuicios.

De esta manera, el artista se suma a la lista de figuras internacionales que decidieron hacer una pausa en sus carreras para priorizar su salud mental, convirtiendo una crisis personal en un mensaje de apoyo y acompañamiento para quienes atraviesan situaciones similares. Mientras sus fanáticos asimilan la noticia, Maluma inicia una nueva etapa como comunicador y promotor del bienestar emocional.