Tras la votación del Presupuesto 2026, Macri destacó el rol del PRO en el Congreso

El exmandatario sostuvo que la aprobación del proyecto es clave para avanzar hacia un escenario de mayor estabilidad económica.

Hoy 18:36

Mauricio Macri expresó satisfacción tras la aprobación del Presupuesto 2026 y agradeció el compromiso y trabajo del bloque del PRO durante la sesión de este viernes en el Senado.

“Celebro la aprobación del presupuesto y agradezco el compromiso y trabajo de nuestro bloque”, afirmó Macri en una publicación en su cuenta de X, en la que resaltó que se trata de “una buena noticia para todos los argentinos”.

El expresidente señaló que el nuevo presupuesto permitirá contar con “un marco claro y mayor previsibilidad para que la Argentina crezca el próximo año”. La aprobación fue considerada por Macri como un paso relevante para generar condiciones favorables al desarrollo económico en el país.

Tras una extensa jornada, el Senado aprobó este viernes la ley de Presupuesto 2026 y el Gobierno de Javier Milei cierra el año consolidando un respaldo legislativo considerado crucial para mostrar tanto al mercado como a los socios internacionales que existe un plan económico avalado por el Congreso y sustentado en mayorías amplias.

La sanción de la ley, registrada tras más de ocho horas de debate parlamentario, establece un marco fiscal para el segundo tramo del mandato presidencial y abre la puerta a nuevas reformas de gran impacto que el oficialismo anticipa para el próximo período legislativo.

El resultado de la votación no dejó dudas sobre el margen: en la aprobación en general, el Presupuesto logró 46 votos positivos, superando en holgura la mitad más uno y quedando sólo a dos respaldos de los dos tercios de la Cámara, con 25 rechazos y una abstención. La votación capítulo por capítulo replicó este patrón e incluso el artículo 30 —objeto de críticas por la posibilidad de recortes en la educación— logró 42 votos a favor, un número que desde el oficialismo definieron como “paliza”. A esta amplia adhesión contribuyeron alineamientos inesperados dentro del interbloque peronista, como las de Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés.

La composición del apoyo resultó determinante para el Gobierno: sumó los 21 senadores de La Libertad Avanza, los 10 de la Unión Cívica Radical, tres del PRO y un puñado de representantes provinciales. A estas bancadas se agregaron —como novedad política— algunos senadores peronistas que votaron independientemente, entre ellos Alejandra Vigo (quien optó por la abstención en todos los capítulos) y otros que se reservaron el aval a tramos específicos de la normativa.Entre los aspectos centrales del nuevo Presupuesto figura una proyección de crecimiento económico del 5% del Producto Bruto Interno (PBI), inflación anual del 10,1%, y un tipo de cambio de $1.423 por dólar para diciembre del año próximo. Según la estimación oficial, el superávit primario será del 1,5% del PBI y el financiero, del 0,2%. Las exportaciones, de acuerdo al Ejecutivo, crecerán 10,6%.

En el tramo final del debate, la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, definió la sanción como un “punto de partida para refundar una historia emocional” en Argentina. Sostuvo: “Hoy definimos si la Argentina vuelve a creer en sí misma”, para luego enfatizar que el Presupuesto “no improvisa, no engaña y no promete lo que no se puede cumplir”, asegurando que el superávit “no es una meta circunstancial, es una regla”.

El miembro informante del oficialismo, Ezequiel Atauche, recordó durante su intervención que en los últimos trece años nunca se logró un Presupuesto con déficit cero y recalcó la importancia de recuperar “confianza interna y externa”, una situación, dijo, de la que la Argentina carecía desde hacía mucho tiempo. Atauche también remarcó las condiciones económicas al asumir Milei: el riesgo país por encima de 1.900 puntos y un nivel de endeudamiento “con 30% de la deuda pública con vencimiento a un día”, un contexto que, según él, se logró revertir con “mucho esfuerzo”. El senador oficialista afirmó que la gestión habría logrado sacar a más de “10 millones de personas” de la pobreza y la indigencia.

Las voces críticas se concentraron, en gran medida, en torno al artículo 30 —responsable de flexibilizar los límites de inversión en educación y ciencia— y al artículo 12, que habilita al Poder Ejecutivo a requerir información a universidades como condición para el giro de fondos. Sobre el primero, el radical Maximiliano Abad lo calificó como “escoba”, alegando que “barre los pisos de inversión en educación y ciencia previstos por ley”. Precisó que “un piso que no se alcanza sigue siendo una referencia y un rumbo a seguir”.

Este sábado, Milei calificó como “un hito histórico” la sesión del Senado, al asegurar que el país vivió “probablemente, la jornada legislativa más importante de la historia argentina”.