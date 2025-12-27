Acreditación nacional para el Servicio de Cirugía del Hospital Ramón Carrillo

La evaluación de la Asociación Argentina de Cirugía destacó la formación del equipo, el equipamiento y la atención de casos complejos, otorgando la certificación por tres años.

Hoy 18:56

Los Servicios de Cirugía General y de Cirugía de Urgencia del Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo fueron acreditados por la Asociación Argentina de Cirugía (AAC) por un período de tres años, e incorporados al Programa de Gestión de Mejora Continua, un reconocimiento de alcance nacional que avala la calidad asistencial, la seguridad de la atención y el nivel de complejidad del servicio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La directora del Hospital Regional, Dra. Mónica Salvatierra, subrayó el rol estratégico del efector dentro del sistema público provincial y afirmó: “El Servicio de Cirugía de nuestro Hospital es hoy el de mayor complejidad del sistema público provincial. Aquí llegan los pacientes con los casos más complejos para ser resueltos, por eso era fundamental que se evaluaran nuestros procesos de atención y resolución”.

Hospital Ramón Carrillo

En relación con el proceso de acreditación, el jefe del Servicio de Cirugía General, Dr. Carlos Salas, destacó: “La acreditación es una certificación que se otorga la Asociación Argentina de Cirugía a los servicios que cumplen con estándares de calidad muy exigentes. Es una evaluación exhaustiva que analiza cómo atendemos a nuestros pacientes, cómo nos organizamos y cómo formamos a nuestros cirujanos”.

La Jefa de Servicio de Cirugía de Urgencias, Dra. Angelita Martínez explicó que la evaluación fue realizada por un comité de la Asociación Argentina de Cirugía, que analizó indicadores vinculados a la actividad quirúrgica, la organización del servicio y la formación de recursos humanos.

Hospital Ramón Carrillo

El informe final de la AAC destacó la buena organización del servicio, la idoneidad del equipo profesional, la alta actividad en urgencias, la residencia activa y el excelente equipamiento en guardia, quirófanos y simulación, recomendando la acreditación por el período de tres años.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia se valoró este logro como un reconocimiento al trabajo en equipo, la formación continua y el compromiso con la calidad sanitaria, consolidando al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo como efector de referencia en cirugía de alta complejidad.