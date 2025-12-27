La intensa lluvia provocó anegamientos en La Banda y complicó la circulación

La fuerte precipitación registrada durante la tarde de este sábado generó serios anegamientos en distintos sectores de la ciudad de La Banda, provocando complicaciones tanto para peatones como para conductores.

Hoy 20:47

En pocos minutos, el importante caudal de agua caída superó la capacidad de escurrimiento en numerosas calles, que quedaron cubiertas por varios centímetros de agua. La situación se tornó especialmente crítica en arterias de alto tránsito y diversos barrios, dificultando la circulación vehicular y obligando a muchos vecinos a extremar precauciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Peatones se vieron obligados a caminar por zonas elevadas o improvisar desvíos para evitar cruzar calles completamente inundadas, mientras que motociclistas y automovilistas avanzaban con suma dificultad.

En algunos sectores, el agua ingresó a veredas y accesos domiciliarios, generando preocupación entre los vecinos, que registraron la situación con imágenes y videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. Las postales reflejan calles transformadas en lagos, con vehículos avanzando a paso de hombre y personas intentando sortear los anegamientos.

Las intensas lluvias se produjeron en el marco de la alerta meteorológica vigente emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, que advertía sobre tormentas fuertes con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento y posible actividad eléctrica.

Ante este escenario, se recomienda a la población evitar circular por calles anegadas, reducir la velocidad al conducir y mantenerse informada a través de los canales oficiales, ya que no se descarta que puedan registrarse nuevas precipitaciones en las próximas horas.