Frías: fue apuñalada al resistirse a un robo y debió recibir 20 puntos de sutura

El violento episodio ocurrió en la noche del viernes y la víctima, una joven de 22 años, debió ser hospitalizada de urgencia.
Un grave hecho de inseguridad se registró en la ciudad de Frías, donde una joven de 22 años resultó herida con un arma blanca al resistirse a un intento de robo.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Según informaron fuentes policiales, el ataque se produjo minutos antes de las 23, en la intersección de las calles Granaderos de San Martín y La Rioja. En ese lugar, la joven —identificada con el apellido Cejas— fue interceptada por un delincuente que se desplazaba solo a bordo de una motocicleta.
El sujeto detuvo la marcha e intentó sustraerle la cartera. Ante la resistencia de la víctima, el agresor extrajo un cuchillo y le asestó un profundo corte en uno de sus brazos, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.
A pesar de la herida, la joven logró llegar por sus propios medios hasta su domicilio, donde pidió auxilio a sus padres. De inmediato, fue trasladada al hospital local, donde los médicos constataron la gravedad de la lesión y le practicaron 20 puntos de sutura. Además, presentaba escoriaciones y golpes producto del forcejeo.
El hecho es investigado por personal de la Comisaría Comunitaria N° 23, que trabaja en la identificación del autor del ataque y en la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas.