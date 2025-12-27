Ingresar
Policiales

Frías: fue apuñalada al resistirse a un robo y debió recibir 20 puntos de sutura

El violento episodio ocurrió en la noche del viernes y la víctima, una joven de 22 años, debió ser hospitalizada de urgencia.

Hoy 21:29
Foto: archivo

Un grave hecho de inseguridad se registró en la ciudad de Frías, donde una joven de 22 años resultó herida con un arma blanca al resistirse a un intento de robo.

Según informaron fuentes policiales, el ataque se produjo minutos antes de las 23, en la intersección de las calles Granaderos de San Martín y La Rioja. En ese lugar, la joven —identificada con el apellido Cejas— fue interceptada por un delincuente que se desplazaba solo a bordo de una motocicleta.

El sujeto detuvo la marcha e intentó sustraerle la cartera. Ante la resistencia de la víctima, el agresor extrajo un cuchillo y le asestó un profundo corte en uno de sus brazos, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

A pesar de la herida, la joven logró llegar por sus propios medios hasta su domicilio, donde pidió auxilio a sus padres. De inmediato, fue trasladada al hospital local, donde los médicos constataron la gravedad de la lesión y le practicaron 20 puntos de sutura. Además, presentaba escoriaciones y golpes producto del forcejeo.

El hecho es investigado por personal de la Comisaría Comunitaria N° 23, que trabaja en la identificación del autor del ataque y en la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas.

