La China Suárez disfruta del verano en Argentina: bikini, sol y tardes en familia

La actriz compartió en redes sociales postales de relax junto a sus hijos y sus mascotas, antes de regresar al invierno europeo con Mauro Icardi.

Hoy 21:59

Eugenia “la China” Suárez volvió a instalarse por unos días en la Argentina y aprovechó el pleno verano para disfrutar del sol, el aire libre y el tiempo en familia. A través de sus redes sociales, la actriz mostró cómo transcurre una de sus tardes de descanso, entre reposeras, bikini, juegos con sus hijos y momentos de ternura junto a sus mascotas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La China llegó al país el pasado 22 de diciembre acompañada por Mauro Icardi y sus tres hijos, con el objetivo de pasar las fiestas en familia y compartir también la Navidad con las hijas del futbolista del Galatasaray. Desde entonces, la actriz viene documentando distintos momentos de su estadía, combinando relax, vida cotidiana y reencuentros.

En una de las primeras imágenes del carrete que publicó en Instagram, se la puede ver recostada sobre una reposera de ratán, con una bikini amarilla y una toalla rayada en blanco y negro. Con los ojos cerrados, la actriz disfruta del sol en un jardín rodeado de césped verde, en una escena que transmite calma y descanso.

En otra postal, mantiene el mismo look veraniego y la actitud relajada, aunque esta vez posa mirando a cámara y acomodándose el cabello, reforzando el clima distendido de una tarde al aire libre.

El posteo también incluye un collage de fotos junto a sus hijos, con quienes comparte risas, juegos y abrazos bajo el sol. En las distintas imágenes, se los ve sentados en la reposera, en traje de baño, en un entorno familiar y descontracturado que refleja la intimidad del momento.

La jornada de verano se completó con la presencia de sus mascotas. En una de las fotos, aparece Antígona, uno de sus perros, sentado sobre una reposera junto a la actriz, quien acaricia al animal en una escena cálida y hogareña.

De esta manera, la China Suárez disfruta de los últimos días de calor en la Argentina antes de regresar a Estambul, donde la espera el invierno europeo y la continuidad de su vida junto a Mauro Icardi.