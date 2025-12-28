Ingresar
Choque entre motos dejó a una menor con graves fracturas en Añatuya

El accidente ocurrió en el barrio Villa María, la menor fue derivada a la Capital Santiagueña para recibir atención especializada tras el accidente.

Hoy 00:20
Añatuya

Minutos después de las 23:00 horas de este sábado, un grave accidente de tránsito en el barrio Villa María movilizó a los servicios de emergencia. El siniestro, protagonizado por dos motocicletas, dejó como saldo a una menor de edad con lesiones de consideración que obligaron a su traslado de urgencia a la ciudad Capital.

La víctima presenta un cuadro clínico delicado tras sufrir una fractura de cadera y desplazamiento de fémur. Debido a la complejidad de las lesiones, fue asistida inicialmente en el Hospital Zonal de Añatuya, donde los médicos determinaron su derivación inmediata a un centro de mayor complejidad en la capital santiagueña para recibir atención especializada.

En el sitio del accidente trabajaron efectivos policiales y personal de la ambulancia municipal, quienes brindaron las primeras asistencias y ordenaron el tránsito en la zona. Peritos de criminalística realizan las investigaciones correspondientes para establecer las causas exactas de la colisión y las responsabilidades de los conductores involucrados.

TEMAS Añatuya Accidente de Tránsito

