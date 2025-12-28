“Compartimos sangre, vida y muerte”: Kim Jong-un respaldó a Putin y profundizó la alianza con Rusia

El líder norcoreano envió un mensaje de Año Nuevo al presidente ruso y destacó el vínculo militar entre ambos países en plena guerra en Ucrania, mientras crecen las denuncias por el envío de tropas y armamento desde Pyongyang.

Kim Jong-un volvió a expresar un fuerte respaldo al presidente ruso Vladimir Putin y afirmó que Corea del Norte y Rusia han compartido "sangre, vida y muerte" en el marco de la guerra en Ucrania. Lo hizo al enviar un mensaje de Año Nuevo al líder del Kremlin, difundido por la agencia estatal KCNA.

Las declaraciones y gestos del líder norcoreano llegan en un momento clave del conflicto en Europa del Este: este domingo, Donald Trump se reunirá en Florida con Volodímir Zelenski, en un encuentro del que se esperan definiciones sobre el rumbo de la guerra entre Rusia y Ucrania antes de fin de año.

En el comunicado, Kim calificó a 2025 como un "año verdaderamente significativo" para la relación con Moscú y destacó que la alianza se fortaleció al haber combatido "en la misma trinchera".

El nuevo gesto del líder norcoreano llega en un contexto de creciente cooperación militar entre Pyongyang y Moscú. Según agencias de inteligencia de Corea del Sur y de países occidentales, Corea del Norte envió miles de soldados para apoyar a Rusia en su ofensiva contra Ucrania, un conflicto que ya se extiende por casi cuatro años.

En abril, el régimen norcoreano confirmó oficialmente el despliegue de tropas en apoyo a la campaña militar rusa y reconoció que varios de sus soldados murieron en combate.

A comienzos de este mes, además, Pyongyang admitió el envío de efectivos para despejar la región rusa de Kursk, donde al menos nueve integrantes de un regimiento de ingenieros fallecieron durante una misión de 120 días, según informó el propio Kim en un discurso pronunciado el 13 de diciembre.

El mensaje a Putin fue enviado apenas un día después de que Kim ordenara a sus funcionarios intensificar la producción de misiles, en una nueva señal de endurecimiento militar. En los últimos años, Corea del Norte multiplicó las pruebas armamentísticas con el objetivo —según analistas— de mejorar su capacidad de ataque de precisión, desafiar a Estados Unidos y Corea del Sur y testear armas antes de exportarlas.

Además del envío de tropas, Pyongyang habría suministrado a Rusia proyectiles de artillería, misiles y sistemas de largo alcance para su utilización en el frente ucraniano.

A cambio, Moscú estaría proporcionando a Corea del Norte asistencia financiera, tecnología militar y suministros clave como alimentos y energía, de acuerdo con evaluaciones de expertos en seguridad regional.

En paralelo a su fuerte alineamiento con Moscú, Kim Jong-un volvió a enviar una señal de poder militar al mundo al visitar recientemente una base de fabricación de submarinos de propulsión nuclear. Allí inspeccionó un imponente sumergible estratégico de 8.700 toneladas, en una recorrida que fue ampliamente difundida por la prensa estatal norcoreana.

El líder norcoreano estuvo acompañado por su hija Kim Ju-ae —a quien analistas consideran una posible heredera— y por altos mandos militares, en una puesta en escena cuidadosamente diseñada para exhibir fortaleza y continuidad del régimen.

"Según imágenes publicadas por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) y reproducidas por agencias internacionales, el submarino tendría capacidad para lanzar distintos tipos de misiles, incluidos sistemas tierra-aire, lo que refuerza la señal de disuasión militar que Pyongyang busca proyectar.

Durante la inspección, Kim subrayó la necesidad de fortalecer la capacidad naval nuclear del país y aseguró que este tipo de armamento representa "un cambio crucial que marcará una época" en la estrategia defensiva norcoreana.