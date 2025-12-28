El Inter Miami de Messi y De Paul está cerca de incorporar a otro jugador de la Selección Argentina

Las Garzas negocian sumar a un nuevo mediocampista, según trascendió en las últimas horas.

Hoy 06:54

Inter Miami comenzó a moverse con fuerza en el mercado de pases tras consagrarse campeón de la MLS y ya apunta a un refuerzo de jerarquía para la próxima temporada: Giovani Lo Celso. El objetivo es claro: seguir siendo protagonista en todas las competencias, con Lionel Messi como estandarte del proyecto.

Según informan medios españoles, las Garzas están a detalles de cerrar la contratación del mediocampista argentino, que no logró continuidad en Betis debido a una serie de lesiones que lo mantuvieron al margen del equipo dirigido por Manuel Pellegrini. En Miami lo ven como el reemplazante natural de Sergio Busquets, quien se retiró este año.

Si bien en las últimas semanas también apareció Rosario Central como una alternativa —club en el que debutó y del que es hincha—, todo indica que Lo Celso tiene encaminada su llegada a la MLS, donde se reencontraría con varios compañeros de la Selección argentina.

La realidad del volante de 27 años contrasta con su presente en Europa. En la Albicelete, fue titular en los últimos tres amistosos: ante Venezuela, donde marcó el gol del triunfo, frente a Puerto Rico (6-0) y contra Angola (2-0), mostrando un nivel alto y sostenido.

De todos modos, la negociación todavía no está cerrada. Betis pretende alrededor de cinco millones de euros por el pase del jugador, que tiene contrato vigente hasta 2028. En Inter Miami confían en destrabar la operación en los próximos días para sumar a Lo Celso como una de las piezas clave del nuevo ciclo.