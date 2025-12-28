Adiós a un ícono del cine francés y mundial: murió a los 91 años Brigitte Bardot

La artista es dueña de una prestigiosa carrera con decenas de películas. Fue un ícono de la moda y de la sensualidad a mediados del siglo XX.

Hoy 07:25

La actriz francesa Brigitte Bardot, icono del cine y defensora acérrima de los derechos de los animales, murió este domingo a los 91 años, tal como anunció la fundación que lleva su nombre.

“La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, la señora Brigitte Bardot, actriz y cantante mundialmente reconocida, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la defensa de los animales y a su Fundación”, indicó un comunicado remitido a la agencia AFP, sin precisar el día ni el lugar del fallecimiento.