La emoción del carnicero que atendió a Colapinto: “Se nota que es un chico humilde”

Hoy 00:34

La tranquilidad de San Andrés de Giles se vio alterada el viernes por la noche cuando Franco Colapinto, piloto argentino de Fórmula 1, apareció de manera sorpresiva en el Supermercado Romeo. La escena generó revuelo entre los vecinos y dejó una anécdota que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Uno de los protagonistas del momento fue Nubile Maggi, carnicero del local, quien relató a TN cómo vivió el encuentro. “Vino cerca de las 20.30. Unas chicas empezaron a gritar ‘está Colapinto’ y se enloquecieron todos. Cuando lo vi se me puso la piel de gallina”, contó.

El piloto de Alpine llegó a la Argentina tras el cierre de la temporada 2025 de la F1 para descansar y pasar tiempo en familia. En Giles se movió con total naturalidad, recibió el cariño de la gente y accedió sin problemas a fotos y saludos.

La charla con un cliente muy especial

Colapinto estuvo acompañado por su padre, Aníbal, cliente habitual del supermercado. “Tiene campo en Giles y viene seguido. Es la primera vez que viene con Franco”, explicó Maggi.

La conversación fue breve y distendida. “Me contó que iba a estar unos días en Giles y después volvía a Buenos Aires por compromisos”, señaló el carnicero, que también se animó a pedirle una foto. “Me dijo ‘sí, claro, dame el teléfono que yo la saco’. Ahora digo que él se quiso sacar una foto conmigo”, bromeó.

Asado, pollo y un gesto que conmovió

La visita duró unos diez minutos y tuvo una compra bien argentina. “Se llevó asado y pollo”, detalló Maggi, quien destacó la actitud del piloto. “No quise preguntarle nada de la Fórmula 1 para no molestarlo”.

La sencillez de Colapinto fue lo que más lo sorprendió. “Es un chico humilde, sencillo, para nada arrogante, pese a estar entre los 20 mejores pilotos del mundo. Fue muy emocionante”, aseguró.

Las imágenes del piloto en el supermercado se viralizaron rápidamente. En una de ellas aparece con una bolsa en la mano y un tetra brik de leche chocolatada, un detalle que reforzó su perfil cercano y generó una ola de comentarios en redes.

Mientras disfruta de sus vacaciones en el país, Franco Colapinto sumó una anécdota más a su historia. En San Andrés de Giles, su paso quedará grabado como un recuerdo inolvidable para quienes compartieron ese momento inesperado.