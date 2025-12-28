“Presunta estafa en 40 mil dólares”: denunciaron a Ramiro Petros por la venta de un Audi

El accionante indicó que solo recibió el 08 y la verificación. Su abogado precisó que Petros vendió el mismo coche a un tucumano y que la unidad se encuentra en Buenos Aires.

Hoy 07:57

El empresario Ramiro Agustín Petros fue denunciado por un comerciante capitalino, acusado de "estafa" en U$S 40.000 con la compra de un automóvil Audi Q 3 que nunca recibió y que habría sido vendido nuevamente después a un tucumano.

Con el patrocinio del abogado Sebastián Robles, el denunciante reveló -en agosto pasado- que adquirió a Petros una unidad de alta gama. "Me informó que el vehículo se encontraba en Buenos Aires. Me entregó el 08, también documentos sobre la verificación y pidió que le proveyera el dinero, porque le urgía cerrar otro negocio", resaltó el damnificado en su demanda.

Acto seguido, el denunciante entregó los U$S 40.000. "Era un jueves y el lunes llegaría el coche. Sin embargo, ello nunca sucedió", destacó Robles. El comprador aguardó un tiempo más y formuló la denuncia ante la entonces fiscal de turno, Melisa Fadel Pagani.

"Desde nuestra investigación, logramos establecer que el vehículo se encontraba en una concesionaria en Buenos Aires. Pero lo más desconcertante fue que se comunicó con nosotros un hombre de Tucumán e informó que él también había comprado el mismo auto", añadió Robles. "El tucumano también obtuvo un permiso para circular en la misma unidad", acotó.

De pronto, el Audi Q 3 "en días ya tenía dos dueños", ironizó el letrado. "Sin embargo, hicimos la ampliación de denuncia, tanto aquí como en Buenos Aires. En nuestra provincia, hemos logrado una orden de secuestro sobre la unidad y lo más trascendente: nuestro cliente es el titular registral del coche", amplió.

Sin novedades

Cuatro meses después, el vehículo aún no aparece, mucho menos el denunciante pudo reencontrarse con su inversión de U$S 40.000. "Nos informaron que nuestras presentaciones han sido acumuladas en órbitas de la fiscal, Luciana Jacobo", agregó Robles.

"Esta semana pediremos reunirnos con la funcionaria, a fin de interiorizarla sobre nuestras denuncias", subrayó Robles.

Jacobo también investiga a Petros en otras denuncias. Justamente, en la antevíspera personal del Departamento Delitos Económicos allanó una propiedad de Petros. No lo encontró y de inmediato su defensa, a cargo de Diego Lindow, interpuso un recurso de eximición de prisión.

Por ende, la suerte inmediata de Petros se debatiría este lunes o martes en audiencia en los tribunales, y ante un juez/a de Control y Garantías, enfatizaron los voceros.