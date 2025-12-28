River vuelve a la carga por el santiagueño Maher Carrizo para reforzar la delantera

El atacante de Vélez está en los planes de Marcelo Gallardo para la próxima temporada. ¿Se hará esta vez?

Hoy 08:03

River Plate continúa activo en el mercado de pases y, con Fausto Vera y Aníbal Moreno ya incorporados, apunta a cerrar nuevos refuerzos antes del viaje a San Martín de los Andes, previsto para el 3 de enero, cuando el plantel iniciará la segunda parte de la pretemporada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los pedidos puntuales de Marcelo Gallardo es un extremo, y en ese contexto volvió a aparecer un nombre conocido.

Se trata de Maher Carrizo, futbolista santiagueño de Vélez, considerado una de las grandes proyecciones del fútbol argentino. El Millonario ya lo había buscado a mitad de año, pero en aquel momento el Fortín fue inflexible y solo aceptaba una salida por la cláusula de rescisión de 16 millones de dólares.

En ese entonces, también se analizó la posibilidad de que el City Group lo comprara para luego cederlo a River, aunque la operación se cayó por el alto valor del pase. Sin embargo, el escenario cambió y, según informó Bolavip, River volvería a la carga por Carrizo, esta vez sin intermediarios.

Vélez no disputará copas internacionales en 2026, necesita vender y el extremo zurdo de 19 años aparece como uno de los principales apuntados. A eso se suma el deseo del propio jugador de dar un salto en su carrera, un combo que abre la puerta a una rebaja en el precio y a una negociación más flexible.

Mientras tanto, River avanza en las gestiones por Santino Andino, a la espera de una respuesta este sábado, y también analiza la situación de Tadeo Allende. Si ninguna de esas operaciones prospera, el club de Núñez podría ofertar nuevamente por Maher Carrizo, incluso con la posibilidad de incluir jugadores en la negociación.