Economistas prevén una inflación de 2,5% en diciembre y creen que no se cumpliría la meta de 10% en 2026

Indicaron que el índice mensual, que se conocerá el 13 de enero, fue afectado por la suba de la carne. Estiman que el año próximo podría cerrar entre 16% y 26%.

Hoy 08:07

Las proyecciones privadas sobre la inflación dejan un balance mixto para el Gobierno de Javier Milei, tanto para el cierre de este año como para el próximo. Entre las noticias positivas, los analistas coinciden en que 2025 terminará con una suba de precios que no superaría el 31% –el registro más bajo desde 2017, cuando fue de 24,8%– y que el proceso desinflacionario continuaría durante los próximos 12 meses. Del lado negativo, estiman que la inflación de diciembre volverá a ser elevada, en torno al 2,5%, y que la meta del 10% anual prevista en el Presupuesto de 2026 aparece hoy como difícil de cumplir.

Al igual que ocurrió en noviembre pasado, uno de los principales rubros que impulsaron los precios en diciembre –y que limita la posibilidad de una inflación menor a la del mes previo– fue el de la carne, que tiene una fuerte incidencia en el índice general. A esto se suman los ajustes en precios regulados, como las tarifas de gas, electricidad y transporte, entre otros componentes que siguen presionando al alza.

De cara a 2026, precisa el diario La Nación en una nota publicada este domingo, los analistas coinciden en que el nuevo esquema de bandas cambiarias –que a partir del 1° de enero dejará de ajustarse a un ritmo divergente del 1% mensual y pasará a actualizarse según la inflación de dos meses atrás–, junto con otras variables macroeconómicas, complicará el cumplimiento de la meta oficial de inflación del 10% anual.

El economista Sebastián Menescaldi, de la consultora EcoGo, señaló que su estimación para diciembre –cuyo dato oficial el Indec publicará el martes 13 de enero próximo– se ubica en torno al 2,5%. “Es un número algo más alto de lo que proyectábamos inicialmente porque la carne siguió subiendo, con aumentos cercanos al 10,5% mensual. Es un rubro que tiene un peso significativo en el índice general”, explicó.

Respecto de lo que podría suceder el año próximo, y consultado sobre las chances de alcanzar la meta presupuestaria, Menescaldi consideró que el resultado estará supeditado en gran medida al ingreso de capitales del exterior, que definirá la oferta de dólares y, en última instancia, el valor del tipo de cambio. “Va a depender también del blanqueo [por la iniciativa oficial de ”inocencia fiscal"] y de otros factores, pero no creo que se cumpla el 10% previsto”, afirmó.

En cuanto a la inflación anual del próximo año, el economista planteó distintos escenarios. “Si todo sale muy bien y entran más capitales de los esperados, especialmente del sector privado, la inflación podría ubicarse entre 16% y 18%. Si eso no ocurre, podría cerrar más cerca del 25% o 26%. En cualquier caso, será menor a la de este año y muy inferior a la de años previos, lo que sigue siendo un buen dato, aunque no se llegue al objetivo oficial”, evaluó.

En la misma línea, el economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, estimó también una inflación de 2,5% para diciembre y advirtió que “hasta la tercera semana del mes se observó una aceleración en los precios de alimentos y bebidas respecto de noviembre”.

Caprarulo agregó que, en su escenario base, la inflación mensual durante el primer trimestre de 2026 se mantendría en niveles similares a los registrados en los últimos meses de este año. “Las proyecciones macro del Presupuesto quedaron desactualizadas. Por ejemplo, se estimaba una inflación anual de 24,5% para este diciembre y terminará siendo unos seis puntos porcentuales más alta. Lo mismo ocurre con la meta del 10% para diciembre de 2026, que requeriría una suba mensual promedio de 0,8%, algo muy poco probable”, sostuvo.

Por su parte, la economista María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos, proyectó una inflación anual de 16% para 2026. “Partimos de un escenario sin la volatilidad cambiaria que se vio en 2025, con buenas perspectivas de superávit comercial, probable ingreso de inversiones y la posibilidad de que el Tesoro renueve vencimientos sin la necesidad de recurrir al financiamiento del Banco Central. Todo eso reduce la presión sobre el mercado cambiario”, explicó.

No obstante, Castiglioni advirtió que, aun con ese contexto favorable, alcanzar una inflación del 10% anual resulta complejo. “Arrancamos 2026 con una inflación que cierra 2025 más cerca del 2% que del 1%, e incluso la vemos algo por encima del 2% en diciembre. La inflación va a seguir bajando, pero no al ritmo que plantea el Presupuesto”, señaló.

Desde la fundación Libertad y Progreso, el economista jefe Iván Cachanosky, estimó que la inflación de diciembre será del 2,2%, lo que llevaría el cierre de 2025 a una suba anual del 30,5%. Para 2026, prevé que el proceso de desinflación continúe, aunque con altibajos. “Creo que en enero la inflación ya estará por debajo del 2% y que hacia mediados de año podría acercarse al 1%, con alguna leve suba en julio y agosto. Aun así, la meta del 10% anual me parece demasiado ambiciosa”, sostuvo.

De todos modos, Cachanosky añadió que sí se puede aspirar a una inflación anual de 15%, lo que sería un objetivo más realista. “Seguirá el proceso de desinflación, pero a un ritmo un poco más lento que el proyectado por el Gobierno”, dijo.

Finalmente, Florencia Iragui, economista de la consultora LCG, estimó una inflación de alrededor del 2,5% para diciembre. “Tras dos meses por encima del 2%, la estacionalidad típica de diciembre, sumada a la inercia inflacionaria, hace que sea un mes difícil para lograr una desaceleración marcada”, explicó.

Para 2026, Iragui advirtió que la actualización de las bandas cambiarias, la compra de divisas por parte del Gobierno y los pagos de deuda previstos podrían dificultar el proceso de desaceleración. “No implica necesariamente una aceleración inflacionaria, pero sí que reducir el ritmo de aumento de precios será más complejo”, señaló.

En ese contexto, Iragui proyectó una inflación anual, medida de diciembre a diciembre, en torno al 22%, con un inicio de año todavía condicionado por el arrastre de fines de 2025 y por eventuales movimientos del tipo de cambio.