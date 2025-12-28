El Colo Barco habló de su salida de Boca y disparó contra Riquelme: “La gente se dio cuenta”

El futbolista de Racing de Estrasburgo recordó el final de su etapa en el Xeneize y fue durísimo con el actual presidente del club.

Hoy 08:25

Valentín Barco volvió a referirse a su conflictiva salida de Boca en 2023 y apuntó, sin vueltas, contra Juan Román Riquelme, presidente del club. A dos años de aquel episodio, el lateral izquierdo se afianzó en Europa, es figura en el Racing de Estrasburgo y regresó a la Selección argentina, pero dejó en claro que la herida con el Xeneize sigue abierta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una entrevista con el youtuber Ezzequiel, el futbolista recordó las críticas que recibió tras ejecutar su cláusula de rescisión para irse al Brighton. “Nunca hubo relación, ni hay”, expresó sobre su vínculo con Riquelme. Y agregó: “No me generó nada lo que dijo Román después de mi salida. No me esperaba nada ni me sorprendió”.

Barco también contó detalles de los días previos a su partida. “Los últimos días antes de irme llamé a los del Consejo de Fútbol y no me contestó nadie. El hincha se dio cuenta de cómo fueron las cosas y estoy muy agradecido porque siempre me bancaron”, sostuvo.

En esa línea, el defensor fue contundente: “A Riquelme no le contestaría nada porque no vale la pena meterme ahí”. Y remarcó que su intención era continuar en el club: “Nuestra idea era seguir seis meses o un año más en Boca, pero ya pasó. Estoy feliz por mi presente”.

Pese al conflicto, Barco dejó la puerta abierta para un regreso. “Me encantaría volver en un futuro porque estoy muy agradecido con la gente y me gustaría devolverles todo el cariño que me dieron”, afirmó.

Qué había dicho Riquelme sobre Barco

En enero de 2024, Riquelme fue muy crítico con la decisión del jugador. “Lo que hizo para mí está muy mal. El que firma el papel es el jugador y se tiene que hacer cargo”, expresó en ESPN.

Además, desmintió la versión del futbolista: “No vale decir que no se le atendió el teléfono. Nos reunimos para renovarle por varios años y subir la cláusula. La decisión fue del jugador”.

Y cerró con una frase fuerte: “Eso no se hace. Tampoco está bien lo que hace el otro club. Nosotros hicimos las cosas normal”.