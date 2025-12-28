La Capilla Virgen del Rosario de Villa Robles celebrará sus 65 años

Bajo el lema "Reina, Madre, nuestro corazón agradecido te honra con alegría", los actos comenzarán el 2.

La comunidad de la capilla Virgen del Rosario, de la localidad de Villa Robles, invita a sus fiestas patronales en coincidencia con la celebración de sus 65 años de evangelización en esta porción del departamento Robles y cuya jornada central está programada para el 9 de enero de 2026 bajo el lema "Reina, Madre, nuestro corazón agradecido te honra con alegría".

Las celebraciones iniciarán el 2 de enero, con sucesivas visitas a diario a familias de esta comunidad. Además, para el 9 de enero invitaron:"a compartir las honras a nuestra madre trayendo su imagen familiar el día de la fiesta" central.

Programa

El viernes 2 de enero, la Patrona sale a visitar el domicilio de Carlos R. Luna en donde se rezará el rosario, se hará una reflexión sobre el tiempo de "Adviento" y bendición de la casa y de sus moradores.

El día 3, a las 19.30, visita de la imagen al domicilio de Irma Corvalán en donde se rezará el rosario, se hará una reflexión sobre el pesebre y bendición de la casa y sus moradores.

El domingo 4, a las 8, santa misa en la capilla.

El lunes 5, a las 19.30, la Patrona sale a visitar el domicilio de Jonatan D. Gómez y Pamela Gómez en el Barrio 96, se rezará el rosario, se hará una reflexión sobre la Navidad y bendición de la casa y de sus moradores.

El día 6, a las 20, recreación del pesebre viviente con la participación de adultos, jóvenes y niños de esta localidad. Santa misa, con colaboración y participación del Espacio Cultural Renacer de mi tierra, y colaboración de la Agrupación Tradicionalista Gauchos Unidos.

El miércoles 7, a las 19.30, la Patrona visitará el domicilio de Carola y Muiñe Cortés en donde se rezará el rosario, se hará una reflexión sobre el Sacramento de la Confesión y bendición de la casa y de sus moradores.

El día 8, a las 20, habrá bautismos.

El viernes 9 de enero serán los actos centrales: a las 20, recepción de las imágenes. A las 22, santa misa. A las 23, procesión por la ruta del pueblo. A las 24, toma de gracia en la explanada de la capilla.

Recomendaron llevar sillas, para disfrutar con mayor comodidad la celebración. También se prepara una grilla de artistas que se dará a conocer oportunamente.