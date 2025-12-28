Pánico y terror: un sismo de magnitud 6.0 sacudió a Perú

El movimiento tuvo epicentro frente a la costa de la ciudad de Chimbote, donde se sintió con intensidad, así como también en Lima.

Hoy 09:41

Un sismo de magnitud 6.0 se produjo este sábado por la noche en el norte de Perú, con epicentro en el océano Pacífico, frente a la costa del país. El evento tectónico fue percibido en Lima y con intensidad en Chimbote, una ciudad portuaria situada a varios cientos de kilómetros al norte de la ciudad capital.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró el movimiento e informó que el temblor ocurrió a las 21.51 y alcanzó una profundidad de 52 kilómetros, según informó el medio local El Comercio.

De acuerdo con los datos oficiales, el epicentro se ubicó en el mar, a unos 67 kilómetros al oeste de la ciudad de Chimbote, una de las principales localidades costeras del norte peruano. El evento se produjo en una región donde es frecuente la actividad sísmica debido al contacto entre placas tectónicas.

En esa ciudad, el sismo alcanzó una intensidad V en la escala de Mercalli Modificada, lo que describe un movimiento moderado, claramente perceptible por la población tanto en interiores como en espacios abiertos. Según la clasificación, este nivel de intensidad puede provocar vibraciones en puertas y ventanas, así como el desplazamiento de objetos pequeños.

Tras el movimiento, comenzaron a circular imágenes y videos en redes sociales en los que se observaron locales comerciales con mercadería caída al piso, calles con distintos objetos esparcidos y personas que salieron de sus viviendas para observar lo ocurrido y dialogar con sus vecinos, en distintos puntos de la zona afectada.

Según consignó El Comercio en base a la información oficial, el fenómeno tuvo un origen tectónico asociado a un proceso de subducción -que implica que una de las placas de la corteza terrestre se desliza por debajo de otra placa- que se desarrolla frente a la costa peruana, generando una liberación periódica de energía y, por lo tanto, frecuentes eventos sísmicos en esa zona.

Desde el IGP recordaron la necesidad de mantener la calma ante este tipo de eventos y de seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia, así como de revisar el estado de las viviendas y edificaciones una vez finalizado el movimiento para reducir el impacto de futuros eventos de este tipo.