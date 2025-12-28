“El kirchnerismo ya no maneja el Senado como antes”, afirmó Bullrich tras la aprobación del Presupuesto 2026

La senadora explicó cómo el oficialismo logró una mayoría amplia, defendió la estrategia de no confrontar y valoró el respaldo de bloques opositores y provinciales.

Hoy 11:00

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, explicó cómo el Gobierno logró la aprobación del Presupuesto y de la Ley de Inocencia Fiscal sin modificaciones, mediante una mayoría transversal que superó al kirchnerismo. Defendió la estrategia de no responder a las provocaciones y señaló un quiebre en el control político del Senado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La sesión del viernes en el Senado representó algo más que la aprobación del Presupuesto y de la Ley de Inocencia Fiscal. Para Patricia Bullrich, marcó el final de una etapa. “Es histórico aprobar un Presupuesto sin déficit, pese al kirchnerismo que manejaba el Senado como el patio de su casa”, sintetizó en diálogo con Infobae la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, quien debutó en ese cargo con una victoria política clave para el Gobierno de Javier Milei.

Te recomendamos: Zamora rechazó el Presupuesto Nacional y advirtió: “No se puede seguir afectando los recursos de las provincias”

El oficialismo obtuvo 46 votos en general y 42 en particular, cifras muy superiores a los 37 necesarios, un logro relevante para una fuerza con apenas 21 senadores propios. “Llegamos con una construcción de todos aquellos que consideramos una oposición reformista, con miradas distintas pero con un objetivo común: cambiar el país”, explicó Bullrich, y destacó los acuerdos alcanzados con la UCR, el PRO, bloques provinciales y senadores alineados con gobernadores peronistas.

Ese entramado político, señaló, se basó en una consigna clara del Presidente: resultados concretos. “Teníamos un mandato muy concreto: el Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal debían aprobarse sin cambios. Eso no significó no escuchar. Escuchamos mucho, corregimos lo que hacía falta, pero sin alterar una coma de lo central”, afirmó.

Te recomendamos: “Tienen menos presupuesto que nosotros en Santa Fe”: Pullaro cuestionó el Presupuesto 2026

La tensión con el kirchnerismo atravesó toda la sesión, marcada por insultos y acusaciones en un clima por momentos áspero. Bullrich optó por una estrategia diferente. “Decidimos no responder. Nos dijeron de todo, especialmente a mí, pero lo importante era que el país tuviera Presupuesto. Lo demás fue pirotecnia”, señaló. Y agregó en diálogo con este medio: “No están acostumbrados a perder, no están habituados a que ya no manejan el Senado como antes, y eso los puso más nerviosos”.

Para la ex ministra, ese nerviosismo es reflejo de un cambio de poder. “Antes todo se decidía desde San José 1111. Eso ya no ocurre. Nosotros debemos construir confianza todos los días, ya que no contamos con mayoría propia, pero esa construcción hoy existe”, afirmó.

Uno de los puntos más conflictivos fue el artículo 30, cuestionado por la oposición bajo el argumento de desfinanciar la educación. Bullrich rechazó esa interpretación y apuntó contra lo que definió como una lógica de simulación. “Desde 2005 existe una ley que habla de destinar 6 puntos del PBI para educación y se cumplió un solo año. Nosotros decidimos dejar de vivir de la mentira. El Presupuesto educativo creció en términos reales. Un Presupuesto tiene que decir lo que vas a gastar, no lo que te gustaría gastar”, aseguró.

En ese tramo, volvió a aparecer el contrapunto con el kirchnerismo. “Vas contra la educación cuando te mentís a vos mismo como Gobierno. Acá estamos diciendo la verdad”, insistió, subrayando que incluso senadores peronistas terminaron acompañando el artículo.

Bullrich también remarcó la forma en que se organizó la negociación política. Habló de una mesa ordenada, con un único mensaje, integrada por Karina Milei, Manuel Adorni, Santiago Caputo, Martín Menem, Diego Santilli y los senadores del bloque. “No hubo múltiples interlocutores ni desorden. Todo se discutía ahí y eso dio confianza”, explicó.

Además del Presupuesto, la jefa del bloque resaltó la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal. “Es una ley histórica. Cuando la gente la comprenda, no lo va a poder creer. Permite que los argentinos usen sus ahorros sin miedo”, afirmó, y anticipó que el Gobierno avanzará en su explicación pública.

De cara a las próximas semanas, Bullrich adelantó que entre el 16 y el 26 de enero se revisarán los dictámenes de modernización laboral y glaciares. “No será a libro cerrado. Ya hubo cambios y habrá más, pero siempre con el objetivo de sostener una mayoría amplia”, aclaró.

Sobre su nuevo rol, luego de años en funciones ejecutivas, se mostró conforme. “Pensé que iba a extrañar lo ejecutivo, pero logramos lo que nos pidió el Presidente. El viernes caminé más de ocho mil pasos dentro del Senado. No fue rosca, fue conversación. A mí me gusta la conversación de ideas”, consignó.