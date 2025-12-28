Ramella destacó el crecimiento de Quimsa tras ganar el clásico ante Olímpico: “Estamos mejorando”

El entrenador de la Fusión valoró el control defensivo, la evolución del equipo y la importancia del triunfo antes del receso de la Liga Nacional.

Leandro Ramella analizó la victoria de Quimsa en el clásico santiagueño frente a Olímpico y puso el foco en el crecimiento colectivo que viene mostrando el equipo en las últimas presentaciones de la Liga Nacional.

El entrenador de la Fusión remarcó que la clave del triunfo estuvo en el aspecto defensivo. “Tuvimos el control defensivo del partido, salvo los primeros cuatro minutos del último cuarto. A partir de ahí construimos un buen partido”, explicó. Además, señaló que la efectividad del primer tiempo fue determinante para sacar diferencias.

Ramella reconoció que hubo momentos de menor claridad ofensiva, pero valoró la respuesta del equipo. “Cuando no encontramos esa efectividad nos sostuvimos defensivamente. Solo corrimos riesgo en el arranque del último cuarto, pero era obvio que Olímpico iba a reaccionar”, analizó.

En otro tramo, el DT destacó la evolución del plantel en general y la influencia de Tyren Johnson. “Estamos mejorando como equipo, encontramos un jugador que nos da jerarquía como Tyren y eso cambió un poco el semblante. Los jugadores están teniendo el nivel que muchos esperábamos”, afirmó.

Los resultados acompañan ese proceso. Quimsa ganó tres de los últimos cuatro partidos, dos de ellos como visitante, un dato que Ramella subrayó: “El equipo está mucho más competitivo que antes y necesitado de resultados, debemos ir por eso”.

Por último, el entrenador valoró el impacto anímico de la victoria antes del parate. “Es importante encarar el descanso con este triunfo, los chicos se lo merecían. Después tendremos que reestructurarnos y pensar en lo que sigue de la liga”, cerró.