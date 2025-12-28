“Es miedo real”: tres ejercicios para reducir el estrés de los perros en las fiestas

Un adiestrador canino explicó por qué las explosiones afectan tanto a las mascotas y compartió recomendaciones prácticas para reducir el estrés durante los festejos.

Hoy 14:45

La celebración de Año Nuevo suele estar asociada con los fuegos artificiales. Si bien tienen un valor simbólico, puede haber efectos colaterales, como los que generan en las mascotas de la casa.

Cuando los perros escuchan explosiones de ese estilo, es común que experimenten miedo, ansiedad y su conducta sorprenda a su dueño.

Para este escenario, el adiestrador canino Alan Peiró sugirió un método para calmar el estrés del animal en estas situaciones.

¿Qué hacer con el perro cuando hay fuegos artificiales?

En un video publicado a través de TikTok (@adiestramiento_n.humedas), Peiró reflexionó sobre el impacto que tienen los fuegos artificiales en la vida de los perros. "Los petardos y fuegos artificiales son aterradores“, consideró el experto.

“Sus oídos captan estos sonidos hasta con 5 veces más intensidad que los nuestros. Cada explosión los desorienta”, explicó.

#pirotecniayperros #educacioncanina #nariceshumedas #adiestramientopositivo sonido original - Adiestramiento N.Húmedas. @adiestramiento_n.humedas ¿Tu perro tiene miedo a los petardos o truenos? Puedes ayudarle No es un problema de actitud. Es miedo real a un sonido que no comprend Y la solución no es ignorarlo, sino enseñarle, poco a poco, que ese ruido no es peligroso Puedes usar vídeos de petardos con volumen gradual, o globos con premios dentro La clave está en transformar ese miedo en que asocie el ruido con algo positivo #perrosconmiedo

En ese sentido, describió: “Algunos perros se esconden, otros entran en pánico, tiemblan, jadean, ladran sin parar, y en casos más graves, se escapan o se bloquean por completo”.

Ante este escenario, el experto sugirió tres ejercicios para ayudar a la mascota en estos escenarios. “Busca sonidos de fuegos artificiales y ponlos a un volumen bajo mientras tu perro hace algo que le guste (comer, jugar, descansar...). Ve aumentando el volumen gradualmente, nunca lo fuerces”, indicó.

Luego, agregó: “Podés crear un refugio seguro, una habitación tranquila con las persianas bajadas, música suave de fondo, trae su manta, juguetes, y deja que entre y salga, no hace falta que lo encierres. Que sea él el que decida si necesita aislarse o no”.